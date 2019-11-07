В Сочи на продажу выставили квартиру за 885 млн рублей

В Сочи продается квартира, за которую нужно заплатить 885 миллионов рублей. Об этом "РГ" сообщили в агентстве недвижимости "Мандарин".

По словам экспертов, это рекордная цена для главного курорта страны. Известно, что элитный объект недвижимости находится в Центральном районе, в пешей доступности от Черного моря.

Площадь апартаментов составляет 660 квадратных метров. Получается, что стоимость одного "квадрата" - более миллиона рублей, что в десять раз больше стандартной на курорте цены.

Причем апартаменты продаются без ремонта, а только с черновой отделкой и свободной планировкой.

Недавно в Сочи была выставлена на продажу квартиру с рекордной на тот момент стоимостью в 500 миллионов рублей. Апартаменты, которые в итоге были куплены, находятся в центре Сочи, в районе улицы Театральной.