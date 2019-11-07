Главе Чебаркуля предъявлено обвинение по трем статьям

Главе города Чебаркуля Челябинской области предъявлено обвинение по статьям о получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

- По данным следствия, в 2016 году глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тысяч рублей за незаконную передачу объектов муниципальной собственности коммерческой организации, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Решением арбитражного суда Челябинской области по иску прокуратуры в 2017 году договоры аренды на эти объекты признаны недействительными. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Добавим, что за совершение преступлений коррупционной направленности обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать государственные должности еще на семь лет. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, отметили в СК.