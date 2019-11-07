В Нижнем Тагиле задушившую младенца женщину признали невменяемой

Жительницу Нижнего Тагила, которая этим летом собственноручно умертвила своего ребенка, признали психически нездоровой. О завершении расследования этого преступления сообщил сегодня свердловский Следственный комитет.

В конце июня молодая женщина дома родила мальчика - он был полностью жизнеспособным. Она задушила младенца и, убедившись в его смерти, положила в пакет и вынесла на помойку. Там тело ребенка и нашли впоследствии.

Личность 23-летней тагильчанки установили, ей предъявили обвинение по статье 106 УК РФ (убийство ребенка).

"Были проведены экспертиза - судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологические. Экспертная психолого-психиатрическая комиссия признала женщину невменяемой, следовательно, она не осознавала опасность своих действий и не могла контролировать их", - заключили в СК области.

Сейчас материалы дела переданы в суд: инстанция примет решение об отправке женщины в специализированную клинику.