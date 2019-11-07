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7 ноября 2019 г.

Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 102-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год"

Дата подписания 1 ноября 2019 г.
Опубликован 7 ноября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Свердловской области от 02 августа 2019 года № 66-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 29 октября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердлвоской области от 2 августа 2019 года № 66-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год" ("Областная газета", 2019, 3 августа, № 137) следующее изменение: в статье 2 число "9173" заменить числом "9311".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

 

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