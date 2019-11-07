Трагедия разведчика: Рихарда Зорге казнили в Японии 75 лет назад

7 ноября 1944 года в Японии казнили советского разведчика Рихарда Зорге, также известного как Рамзай. Почти двадцать лет в СССР не признавали Зорге советским агентом. И только в 1964 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в поселке Сабунчи Бакинской губернии. Его отец занимался нефтедобычей на фирме Нобеля на Бакинских промыслах, мать была русской по происхождению. Через три года после рождения Рихарда семья уехала в Германию. В октябре 1914 года Зорге добровольцем пошел в армию, не закончив реального училища. В апреле 1917-го он получил серьезное ранение, в начале следующего года его комиссовали.

В госпитале Рихард Зорге сблизился с левыми социалистами. В 1924 году он приехал в Москву, получил гражданство СССР и работал в Коминтерне, а с ноября 1929 года - в Разведуправлении РККА. С 1930 года он работает в Шанхае, а с 1933 года - в Японии.

Сюда он прибыл в качестве корреспондента влиятельных немецких газет. В 1941 году Зорге получил секретную информацию о скором нападении Германии на Советский Союз. Он сообщил, что нападение произойдет в первой половине июня, потом - в конце июня. 20 июня Зорге не сообщает дат, но уверен, что война обязательно состоится.

18 октября 1941 года Рихарда Зорге арестовала японская полиция. Его обвиняли как агента Коминтерна в Японии. Задержали и агентуру. При обысках нашли документы, свидетельствующие о шпионской деятельности. Радист группы Зорге на допросе выдал все шифры, поэтому японцы смогли прочесть донесения.

Следствие по делу вели сначала чиновники японской тайной полиции, а затем - прокуратуры. 16 мая 1942 года официальные обвинения предъявили семерым задержанным, в том числе и Зорге. Судебные заседания начались 31 мая 1943 года. Дело каждого рассматривали отдельно тремя судьями.

29 сентября 1943 года Рихарда Зорге приговорили к смертной казни через повешение. Рамзай пытался оспорить приговор. Но Верховный суд 20 января 1944 года отклонил кассационную жалобу Зорге под формальным предлогом, мол, она была доставлена в Верховный суд на одни сутки позже установленного срока.

7 ноября 1944 года в 10:20 Рихард Зорге был казнен в токийской тюрьме.

Как считают некоторые историки, советское руководство могло спасти Зорге и поменять на японских пленных. Но этого не сделали. Главная причина - ему не полностью доверяли и считали двойным агентом, потому что Рихард входил в круг приближенных немецкого посла в Токио Ойгена Отта. Но благодаря этому доверию Зорге и получал важнейшие для СССР сведения о намерениях Германии.

Долгие годы в СССР Рихарда Зорге не вспоминали. И только после фильма французского режиссера Ива Чампи "Кто вы, доктор Зорге?" о нем снова заговорили. Эта картина поразила Никиту Хрущева и была разрешена к показу в СССР. 5 ноября 1964 года Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Его имя не забыли и в Японии. Об этом позаботилась японка Исия Ханако, с которой разведчик жил последние годы. Благодаря ей тело разведчика перенесли с тюремного кладбища на кладбище "Тама" в Токио. На нем установлена могильная плита.