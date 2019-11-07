Умер актер "Стартрека" и "Коломбо" Уильям Уинтерсоул

Американский актер Уильям Уинтерсоул скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет 5 ноября.

Rest In Peace, William Wintersole (ex-Mitchell Sherman on #YR 1980-1996; 1998; 2003; 2008-2009; 2011)



He was 88. pic.twitter.com/GIt31Lgfpf — SOAP CHAT (@Soap_Chat) 7 ноября 2019 г.

Как передает Deadline, ссылаясь на подтверждение со стороны дочери артиста, причиной смерти Уинтерсоула стало онкологическое заболевание.

Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте, Огайо.

На экранах - с шестидесятых: сериалы "Стартрек", "Лейтенант Коломбо", "Воздушный волк", "Улицы Сан-Франциско", "Главный госпиталь", "Миссия невыполнима", "Маленький домик в прериях", "Дымок из ствола", "Молодые и дерзкие", "Бонанца", "За гранью возможного", "Дикий, дикий запад", "Сыромятная плеть", фильмы "Кома", "Вирус" - всего порядка девяти десятков проектов..