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Умер актер "Стартрека" и "Коломбо" Уильям Уинтерсоул

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    07.11.2019, 16:14
Текст:   Олег Усков

Американский актер Уильям Уинтерсоул скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет 5 ноября.

Как передает Deadline, ссылаясь на подтверждение со стороны дочери артиста, причиной смерти Уинтерсоула стало онкологическое заболевание.

Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте, Огайо.

На экранах - с шестидесятых: сериалы "Стартрек", "Лейтенант Коломбо", "Воздушный волк", "Улицы Сан-Франциско", "Главный госпиталь", "Миссия невыполнима", "Маленький домик в прериях", "Дымок из ствола", "Молодые и дерзкие", "Бонанца", "За гранью возможного", "Дикий, дикий запад", "Сыромятная плеть", фильмы "Кома", "Вирус" - всего порядка девяти десятков проектов..

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