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В 37 лет умерла вокалистка группы White Ring Кендра Малия

Новости
    07.11.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ WHITE RING Фото: facebook.com/ WHITE RING
Фото: facebook.com/ WHITE RING

Кендра Малия, вокалистка культового американской витчхаус-дуэта White Ring, одного из первопроходцев жанра, умерла 31 октября на 38-м году жизни.

Информация появилась на Facebook-странице группы. Без указания причин смерти Кендры.

Известно, что Малия в последнее время серьезно болела, из-за чего, в частности, переносился выход первого полнометражного альбома группы Gate of Grief, над которым White Ring работали практически с момента основания.

"Кендра Малия покинула нас. Я не знаю, что еще в данный момент здесь добавить кроме того, что люблю тебя, Кендра. Кендра - навсегда", - написал Брайан Куркимиллис, второй участник коллектива.

White Ring был создан Кендрой и Брайаном в 2009 году. Познакомились музыканты в 2006-м на MySpace и некоторое время сотрудничали дистанционого. До момента, как Куркимиллис перебрался из Нового Орлеана в Нью-Йорк, чтобы заняться группой плотно.

Дебют - 2010-й год, семидюймовый сплит-сингл Roses / Seaww с другим важным витчхаус-проектом - oOoOO,

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