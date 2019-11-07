В Беларуси стартовали выборы в Совет Республики

Выборы в верхнюю палату белорусского парламента - Совет Республики седьмого созыва - стартовали 7 ноября в РБ. Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы, информирует БЕЛТА, проходит в каждой из шести областей страны и в столице республики на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня и Мингорсовета.

Как уже сообщал "СОЮЗ", порядок формирования Совета Республики - палаты территориального представительства - сочетает, согласно закону, элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, а еще восемь сенаторов назначает глава государства.

Всего в состав верхней палаты входит 64 человека и почти все из них работают на общественных началах. Только председатель Совета Республики, вице-спикер, председатели постоянных комиссий являются освобожденными работниками.

Местные источники уточняют, что итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.