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07.11.2019 14:33
Рубрика: Общество

В Германии открыли новый вид предка человека

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предки людей спустились с деревьев и научились твердо стоять на ногах намного раньше, чем думали ученые. К такому выводу пришла международная группа антропологов после изучения окаменевших останков нового вида древних обезьян, живших более 11 миллионов лет назад.

Фото: iStock
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Находка была сделана на территории современной Баварии, пишет научный журнал Nature.

Специалисты тщательно проанализировали хорошо сохранившиеся фрагменты позвонков, части локтевой и бедренной костей примата, получившего название Danuvius guggenmos.

На основе компьютерного моделирования был сделан вывод, что представители этого вида могли свободно передвигаться на прямых ногах, как человек. При этом рост взрослой особи не превышал одного метра.

Открытие проливает свет на эволюцию человека в целом. Ранее считалось, что прямохождение развилось 4,2 миллиона лет у австралопитеков.

Общество Наука В мире Европа Германия
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