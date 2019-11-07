В Японии ищут злоумышленников, раскладывающих кнопки на велодорожках

В настоящее время полиция японских префектур Хиросима и Эхимэ пытается найти злоумышленников, разбросавших сотни канцелярских кнопок на всем протяжении 70-километровой велосипедной дорожки Симанами Кайдо, сообщает 7 ноября японская газета Mainichi.

Эта велодорожка проходит по мостам и островам во Внутреннем Японском море между Сикоку и Хонсю и считается одним из самых живописных веломаршрутов страны. Каждый год по нему проезжают несколько сотен тысяч человек.

Велосипедисты стали находить кнопки еще в середине сентября, причем некоторые были даже приклеены к дорожкам остриями вверх. Всего стало известно о пяти таких точках на всем протяжении маршрута, причем все они находятся на спусках с мостов, соединяющих маленькие острова, чтобы велосипедистам на скорости было сложнее заметить опасность.

Всего оказалось повреждено более 30 велосипедов, многие из них были взяты напрокат.

Так как на маршруте нет камер видеонаблюдения, полиция затрудняется найти подозреваемого. В настоящее время она просит всех, кто имеет какую-либо информацию по данному делу, сообщить в полицейский участок.