Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.11.2019,  
13:02
Текст:  Руслан Мельников

В России нашли способ лишить США авианосцев

В случае военного конфликта нанести серьезный урон всему авианосному флоту США можно будет с помощью ракетного удара по одной цели.
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на интернет-блог Zero Hedge, речь идет о единственной американской верфи, которая обладает потенциалом по строительству и ремонту атомных авианосцев. Этот стратегически важный объект находится в Ньюпорте, штат Вирджиния.

Фото: US Air Force/Wikipedia
В США возникли проблемы с "самолетами судного дня"

Настоящей катастрофой станет удар по этой "ахиллесовой пяте" крылатыми ракетами с обычными боеголовками. Но даже и без этой атаки мощностей верфи может оказаться недостаточно для своевременного восстановления поврежденных в ходе боевых действий кораблей и тем более - для строительства новых.

В числе других проблем США упоминаются также утраченные компетенции в сфере разработки танков нового поколения. Дело в том, что на пенсию уходит уже второе поколение инженеров, никогда не проектировавших эти машины. Как отмечается в публикации, после создания в начале 1970-х годов танка M1 Abrams новых разработок в этой области в стране не было. Осуществлялась лишь модернизация "Абрамса".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля 09:02
В США озаботились отставанием от России в области РЭБ 05.11.2019
США признали отставание от России в сфере РЭБ 05.11.2019
авианосцы
США задумались об отказе от авианосцев 16.10.2019
Извини, отвлекся: как командир едва не утопил атомный авианосец 14.10.2019