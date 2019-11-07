В Вене открылся форум русистов

В Вене открылся Форум преподавателей русского языка европейских стран. Это третья встреча русистов, организованная Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей при содействии Россотрудничества, - сообщает портал "Русский мир".

На Венском форуме собралось больше сотни специалистов, среди которых учителя русского языка как иностранного и второго родного, руководители учебных заведений, работающие с детьми-билингвами, преподаватели вузов и многие другие. Форум объединяет русистов Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Чехии, представителей педагогического сообщества из других стран.

Европейский форум поднял актуальную проблему: квалифицированным специалистам не хватает хорошей учебной литературы по русскому языку. Поэтому в его программу включена выставка учебных пособий и новинок методической литературы.

Также на мероприятии, посвященном обмену преподавательским опытом, представители педагогического сообщества смогут оценить презентации электронных ресурсов, направленных на содействие в изучении русского языка, литературы и культуры: цифровизация активно обсуждается и внедряется учеными в образовательное пространство.