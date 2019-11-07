Виктор Крышанов: У сборной России она задача - победа

Капитан сборной России по пляжному футболу Виктор Крышанов рассказал "РГ" о том, что мешает командам на Межконтинентальном кубке в Дубае, а также отметил, что у команды нет других задач кроме победы.

В среду сборная России по пляжному футболу досрочно обеспечила себе выход в полуфинал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. Со счетом 3:1 была обыграна команда Мексики. Один из творцов этой победы, автор третьего гола капитан российской сборной Виктор Крышанов после матча ответил на вопросы корреспондента "РГ".

- Матч против Мексики оставил смешанные чувства. Мы контролировали игру, владели мячом, создавали моменты, но не смогли увеличить разницу в счете, - сказал Крышанов. - А соперник, у которого возможностей для того, чтобы отличиться практически не было, смог забить при счете 2:0 и вернуться в игру. Интрига матча после этого сохранялась практически до конца поединка.

- Следующий матч сборная России проводит против Ирана. Насколько принципиально будет занять именно первое место в группе, ведь выход в полуфинал вы уже обеспечили.

Виктор Крышанов: Иран, в отличие от Египта и Мексики, которые не входят в число лидеров, является одной из топовых команд. И для нас это станет проверкой - на что мы сейчас готовы, для нынешнего состава и каждого отдельного игрока. Будем играть, и настраиваться только на победу. Хотим продлить нашу победную серию на турнире.

- Поставлена ли перед сборной России задача, во что бы то ни стало выиграть Межконтинентальный кубок?

Виктор Крышанов: В сборной других задач нет. Сюда все ребята приезжают с огромным желанием выигрывать, доказывать тренерскому штабу, что достойны представлять Россию. Так что у нас всего одна задача - победа.

- Есть ли для вас принципиальная разница против кого играть в полуфинале?

Виктор Крышанов: Принципиальности в том, с кем сыграем, нет. Лично я хотел бы сыграть не против европейской команды. С ними мы итак часто встречаемся, а вот с представителями других континентов игры проводим не так часто. Хочется сравнить себя с ними.

- За последние годы в сборной России прошла смена поколений. Уже успели сыграться?

Виктор Крышанов: Я бы сказал, что смена поколений еще продолжается. Постепенно вливаются новые люди, кто-то же, напротив, заканчивает карьеру. По сути совсем новых ребят не так и много, всего несколько человек. С остальными же опыт игры есть, как в клубе, так и в сборной. Единственное, что пока сказывается на игре искусственное освещение. Все это отмечают. Обычно мы всегда играем в светлое время суток, а тут вечером играем, потому что днем очень жарко. Яркий свет попадает в глаза, иногда из-за этого теряешь мяч. Но впереди третья игра, надеюсь, что с этим будет поменьше проблем.

- Думаете ли уже о чемпионате мира. Надеетесь принять участие в нем?

Виктор Крышанов: О чемпионате мира пока не думаю. Еще здесь остаются игры, в которых нужно побеждать. После этого будет сбор, тогда уже задумаюсь об этом и начну оценивать свои шансы. Буду стараться, как и все ребята, проявлять себя с лучшей стороны, ну а тренеры потом решат, кого брать, а кого нет.