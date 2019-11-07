Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отрицает встречу с руководителем пресс-центра МИД с целью обсуждения работы издания в России, пишет РИА Новости.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции в Швейцарии заявил, что ведомство не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. По словам министра, состоялась встреча представителей медиахолдинга в МИД РФ, где DW признала некорректность некоторых публикаций в контексте акций протеста в Москве.

Немецкий медиахолдинг приветствовал позицию Москвы в отношении иностранных СМИ, но назвал "недоразумением", что DW признала ошибочными свои действия в России. Захарова опровергла эти заявления Deutsche Welle. Дипломат подтвердила, что представитель офиса в Москве встречался с руководителем пресс-центра МИД России. При этом встреча была задокументирована.

Особое возмущение Захаровой вызвала реакция Юмпельта, что вообще немецким журналистам извиняться не за что. "Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", - написала она в Facebook.

Дипломат также привела подробности встречи, которая состоялась 7 октября в 16.00 в первом корпусе здания МИД на Смоленской-Сенной в кабинете 129. На ней присутствовали заместитель директора департамента информации и печати Александр Бикантов, шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето, а также начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого отдела. "Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", - заключила Захарова.