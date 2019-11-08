На следующей неделе "Алиса" укажет верное направление, Гарик Сукачев выжмет акселератор до отказа, Guano Apes предложат "вспомнить все", Tanzwut застращают публику, а The Coral поделятся с ней весельем и бодростью.

Кто играет: Группа "Алиса".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Очередной альбом "Алисы" со звучным названием "Посолонь", изданный с помощью краудфандинга, по-прежнему содержит духоподъемные рок-гимны, а неистовый темперамент Константина Кинчева, само собой, обещает запоминающееся шоу. Так что "алисоманам" лишь остается выучить новые тексты, запомнить, что "Посолонь" означает движение по Солнцу - и двигаться, внимая своему кумиру, в соответствующем направлении.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 16 ноября; 2 500 - 15 000 руб.

Фото: "Ультра Продакшн"

Кто играет: Гарик Сукачев.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Отчаянно мешая дворовый шансон с джазом и рок-н-роллом, Гарик Сукачев наполнит многотысячные ЦСКА-Арену и "Юбилейный" песнями нешуточного накала. Бывший тушинский пацан, а ныне заслуженный деятель разных искусств отмечает в этом году 60-летие, но по-прежнему врывается на сцену с выжатым до отказа акселератором. Даже название его юбилейного тура - "GO!" - выбрано не случайно. Как говорится - вперед и с песней!

Где, когда, сколько: ЦСКА Арена (Москва); 16 ноября; 1 800 - 220 000 руб.; СК "Юбилейный" (Санкт-Петербург); 22 ноября; 2 300 до 15 000 руб.

Фото: JC-SOUND GROUP

Кто играет: Группа Guano Apes.

Что играет: Альтернатива.

Почему идти: Москва внимала им много раз, и на юбилейных концертах Guano Apes предложат нам "вспомнить все". Эта недотепистая, но полная сил рок-альтернатива по сей день способна заводить с полоборота, и, чтобы в полной мере ощутить, сколь яростно носатая немецкая оторва Сандра Насич умеет воспевать доски для скейтборда, нужно быть непосредственным участником событий.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 17 ноября; 2 200 - 12 000 руб.

Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа Tanzwut.

Что играет: Фолк-метал.

Почему идти: Tanzwut - один из наиболее самобытных немецких "средневеково-металлических" коллективов - группа поручает музыкальные партии не только волынкам, но и занимательной клавишной электронике. На студийных записях это звучит вполне органично, а в "живом" формате - еще лучше. Однако главная фишка Tanzwut - фронтмен с чудесным сценическим именем Тойфель (сиречь Черт), который стращает публику до того профессионально, что даже сам Карл Маккой из Fields Of The Nephilim позавидовал бы.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 15 ноября; 3 500 - 6 000 руб.

Фото: "Спика"

Кто играет: Группа Motionless in White.

Что играет: Металкор.

Почему идти: Впервые в Москве - группа из Пенсильвании с презентацией нового альбома, и, как водится в таких случаях, своими главными хитами. Мелодичность гитарных партий сочетается в Motionless in White c готичной атмосферой и злобным саундом, но главная отличительная черта коллектива - вокал Криса Черулли. Это низкое полупение-полурык, нечто в духе старины Мэрилина. Эмоционально и впечатляюще.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (Москва); 18 ноября; 2 100 - 6 500 руб.; 19 ноября; Клуб "Зал ожидания" (Санкт-Петербург); 2100 - 4900 руб.

Фото: ООО "POPFARM"

Кто играет: Группа The Coral.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Запоздалые цветы "Лета любви" из Ливерпуля определенно находятся под влиянием The Doors и Артура Ли, да что там - голос Джеймса Скелли звучит так, как будто на пленку его перенес продюсер Брюс Ботник! Двадцать лет взлетов и падений, и вот мерсисайдцы снова в Москве, снова бодры, веселы и источают флюиды калифорнийского рока 60-х. Пожалуй, клуб Aglomerat будет для этого маловат - ведь фанатов The Coral у нас предостаточно.

Где, когда, сколько: Клуб Aglomerat; 15 ноября; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: ИП Рубцова

Кто играет: GUF.

Что играет: Русский рэп.

Почему идти: Вопрос "Ты откуда такой взялся?" в рэпе чуть ли не основополагающий. Каждый американский MC истово славит свой город и район, стараясь заслужить уважение земляков. У нашего Замоскворечья тоже есть свой акын - Алексей Долматов (он же Guf). Точная до километра топография центра столицы, обыденные истории, которые случаются каждым вторым москвичом, рассказываются простым русским языком, без желания удивить скорострельностью, но так смачно, что просто диву даешься.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 16 ноября; 1 200 - 6 500 руб.