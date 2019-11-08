Алкозамки скоро появятся на автомобилях в России

Алкозамки, интегрированные в телематическую систему, вскоре начнут внедрять на автомобилях в России. Устройство успешно прошло тестирование, сообщают участники пилотного проекта.

Сами алкозамки - уже не новость. Механика их работы в том, что перед запуском машины водитель должен пройти проверку через алкотестер. Если концентрация паров этилового спирта превысит норму, система банально не позволит автомобилю стронуться с места, заблокировав двигатель.

Но проверка может проходить и случайным образом в ходе самой поездки, чтобы у недобросовестного водителя не было лишних искушений. Подобный проект и намерены реализовать в России. Занимаются им совместно IT-разработчик "Лаборатория умного вождения" и производитель замков "Алколок Рус".

Результаты теста со временем и координатами автомобилиста передаются на сервер, после чего в виде отчета отправляются руководителям компании, к которой прикреплен водитель, пояснили в "Лаборатории".

- В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым. Мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта, - прокомментировал ход проекта гендиректор IT-компании Михаил Анохин.