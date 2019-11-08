Законопроект Амурской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 62 303 406,1 тыс.рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 61 821 128,6 тыс.рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 482 277,5 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 67 780 828,1 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 56 597 730,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 65 876 754,6 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 54 707 881,5 тыс.рублей;

3) профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 904 073,5 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 1 889 848,5 тыс.рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 50 251 199,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 53 318 927,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 56 272 635,4 тыс.рублей.

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2020 год в сумме 12 052 206,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 14 461 900,5 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 325 094,6 тыс.рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2020 год в сумме 12 052 206,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 461 900,5 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 325 094,6 тыс.рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, бюджетами муниципальных образований Амурской области и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты

Установить:

1) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области и бюджетами муниципальных образований Амурской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов и городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита областного бюджета

1. Установить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного бюджетом Амурской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), осуществляются за счет средств дорожного фонда Амурской области в 2020 году в сумме 198,4 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 198,4 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 198,4 тыс.рублей.

Статья 6. Государственные внутренние заимствования

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Амурской области:

1) на 01 января 2021 года в сумме 50 251 199,8 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей;

2) на 01 января 2022 года в сумме 53 318 927,6 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей;

3) на 01 января 2023 года в сумме 56 272 635,4 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Амурской области на 2020 год в сумме 914 304,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1 324 040,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1 346 214,7 тыс.рублей.

Статья 8. Добровольные взносы и пожертвования

1. Добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в доход областного бюджета (далее - целевые средства), направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

2. Не использованные по состоянию на 01 января 2020 года целевые средства, поступившие в 2019 году в доход областного бюджета, подлежат использованию в 2020 году для достижения целей, для которых предоставлялись целевые средства.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов областного бюджета) согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 2 679 454,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2 740 416,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 259 120,7 тыс.рублей.

4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2021 год в сумме 1 394 504,3 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 2 907 676,0 тыс.рублей.

5. Утвердить бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьи и детей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

Статья 10. Резервный фонд Правительства области

Установить размер резервного фонда Правительства области на 2020 год в сумме 404 927,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 407 248,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 407 248,0 тыс.рублей.

Статья 11. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон является распределение (увеличение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 758 908,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1 424 812,4 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 1 928 657,2 тыс.рублей, предусмотренных по целевой статье расходов "Обеспечение мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации", на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории Амурской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 152 Закона Амурской области от 31 августа 2007 года № 368-ОЗ "О бюджетном процессе в Амурской области" дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) принятие подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона решений о распределении иных межбюджетных трансфертов, а также принятие Правительством Российской Федерации решений о распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам, в случае отсутствия принятого Правительством области нормативного правового акта, устанавливающего распределение средств областного бюджета между местными бюджетами, и (или) заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований области - получателями субсидий соглашения в сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными Правительством области, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области для предоставления субсидий местным бюджетам;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях исполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, в части достижения значений показателей результативности использования целевых средств, а также в связи с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета: Законодательному Собранию Амурской области, контрольно-счетной палате Амурской области, Правительству Амурской области, избирательной комиссии Амурской области, управлению государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области, уполномоченному по правам человека в Амурской области, - между целевыми статьями (непрограммными направлениями деятельности) расходов классификации расходов областного бюджета в связи с образованием экономии;

8) принятие государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении области финансовой поддержки сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на финансовое обеспечение реализации региональных проектов и региональных составляющих федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", между региональными проектами и региональными составляющими федеральных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год;

10) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству природных ресурсов области на организацию и проведение мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурской области" в пределах полученных сверх утвержденного законом об областном бюджете объема платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр местного значения;

11) увеличение бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям области на предоставление субсидий на иные цели в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели по принятым, но неисполненным обязательствам, подлежащим исполнению в текущем финансовом году.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 22 705 585,6 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 21 458 263,0 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 19 507 938,2 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, в 2020 году в сумме 22 650 625,0 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 21 402 023,7 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 19 507 938,2 тыс.рублей.

2. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 1 273 248,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 924 960,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 792 344,1 тыс. рублей и их распределение согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 1,310, на 2021 год в размере 1,293, на 2022 год в размере 1,285.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в размере 290,79 рубля на одного жителя, на 2021 год в размере 302,42 рубля на одного жителя, на 2022 год в размере 314,52 рубля на одного жителя.

4. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

5. Утвердить распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2020 год в сумме 53 524,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 48 542,0 тыс. рублей согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2020 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

7. Утвердить объем дотаций на стимулирование укрупнения муниципальных образований на 2020 год в сумме 745,4 тыс. рублей и их распределение согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

8. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 16-35 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 36-67 к настоящему Закону.

10. Распределение субсидий местным бюджетам, за исключением распределенных приложениями № 36-67 к настоящему Закону, утверждается Правительством области.

11. Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов в случае потребности проведения ремонтных работ в жилых помещениях, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов, в которых проживают инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, не обеспеченные и не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 68 к настоящему Закону.

12. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляются в случае наличия у муниципальных образований объектов, включенных в план социального развития центров экономического роста Амурской области.

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Правительством области.

13. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предоставляются в случае включения объектов в программу дорожной деятельности Амурской области и Благовещенской городской агломерации.

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 69 к настоящему Закону.

14. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 70 к настоящему Закону.

15. Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, утвержденный Правительством области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 13. Способы урегулирования задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам

При заключении министерством финансов области мировых соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований области в порядке, установленном статьей 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации, способами урегулирования задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, являются предоставление отсрочки, предоставление рассрочки исполнения обязательств.

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

1. Из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

1) поддержкой организации и проведения искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления;

2) развитием регионального информационно-селекционного центра;

3) обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан;

4) обеспечением населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта;

5) приобретением топлива и потреблением электрической энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

6) проездом детей из многодетных семей по микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта школьника";

7) реализацией полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

8) поставкой вырабатываемой дизельными электростанциями электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей;

9) оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности населения, либо дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации;

10) оказанием услуг по погребению;

11) оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

12) уплатой лизинговых платежей за приобретенную сельскохозяйственную технику;

13) приобретением электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели;

14) реализацией мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

15) поддержкой 1 килограмма реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

16) реализацией дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

17) приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования;

18) поддержкой начинающих фермеров;

19) строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

20) развитием сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур;

21) поддержкой производства рыбы;

22) проведением культуртехнических мероприятий;

23) проведением сельхозтоваропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, восстановительных работ;

24) поддержкой производства и реализации яиц;

25) приобретением электрической энергии, используемой в животноводстве;

26) заключением с работниками ученических договоров;

27) оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

28) созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап");

29) проездом инвалидов к социально значимым объектам, расположенным на территории Амурской области, и обратно;

30) организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

31) привлечением кредитных ресурсов на осуществление приоритетных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

32) освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

33) поддержкой элитного семеноводства;

34) уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

35) наращиванием поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;

36) привлечением долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых малыми формами хозяйствования;

37) развитием семейных животноводческих ферм;

38) предоставлением коммунальных услуг на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

39) закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

40) поддержкой производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

41) содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;

42) поддержкой производства зерновых и зернобобовых культур;

43) уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

44) поддержкой племенного животноводства;

45) поддержкой племенного крупного рогатого скота мясного направления;

46) поддержкой племенного крупного рогатого скота молочного направления;

47) созданием и (или) развитием бизнес-инкубаторов;

48) оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

49) реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты;

50) установлением льготных тарифов для населения на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

51) приобретением жидкого топлива теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета на основании нормативных правовых актов Правительства области, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положением об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями губернатора области, Правительства области (далее - решения) из областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложениям № 10, 11 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства области, если данный порядок не определен решениями.

Статья 15. Размеры индексации отдельных расходных обязательств

С 01 декабря 2020 с коэффициентом индексации 1,03 к уровню 2019 года выплачиваются суммы:

ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законами Амурской области от 5 декабря 2005 года № 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий", от 10 ноября 2008 года № 121-ОЗ "О звании "Ветеран труда Амурской области", от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячных пособий, предусмотренных Законами Амурской области от 9 февраля 1998 года № 54-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью", от 26 июня 1998 года № 77-ОЗ "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27 ноября 1998 года № 109-ОЗ "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы", от 26 апреля 1999 года № 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 28 марта 2000 года № 230-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы", от 7 марта 2003 года № 192-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства", от 24 июня 2005 года № 18-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства", от 30 декабря 2010 года № 438-ОЗ "О почетных званиях в сфере культуры и искусства Амурской области";

пособия на ребенка, предусмотренного Законом Амурской области от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного Законом Амурской области от 6 марта 2012 года № 15-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области";

мер социальной поддержки, установленных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19 января 2005 года № 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

денежной выплаты, предусмотренной Законом Амурской области от 25 декабря 2018 года № 308-ОЗ "О денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области государственными полномочиями Амурской области по предоставлению денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью";

денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, и вознаграждения приемным родителям (родителю), предусмотренных Законом Амурской области от 24 ноября 2008 года № 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области".

При индексации сумм их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 16. Дорожный фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области на 2020 год в сумме 5 296 305,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10 173 608,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 4 792 255,9 тыс.рублей.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов



