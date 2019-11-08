Законопроект Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2020 году в размере 549 972 938,1 тыс. рублей и уровня инфляции 3,7 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) общий объем доходов в сумме 50 927 222,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 12 222 242,6 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 12 148 494,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 49 486 217,0 тыс. рублей;

3) профицит в сумме 1 441 005,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2021 год и на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 573 254 353,3 тыс. рублей и 597 199 235,1 тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 53 338 791,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 12 110 147,6 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 12 037 743,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 50 385 478,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 971 200,0 тыс. рублей;

3) профицит на 2021 год в сумме 2 953 313,3 тыс. рублей;

4) общий объем доходов на 2022 год в сумме 55 866 559,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 12 471 995,9 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 12 401 223,2 тыс. рублей;

5) общий объем расходов на 2022 год в сумме 52 875 015,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 306 250,0 тыс. рублей;

6) профицит на 2022 год в сумме 2 991 543,9 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть в бюджете Астраханской области объем доходов по основным источникам:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области, на 2020 - 2022 годы в сумме 7 584 рублей на человека.

2. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области, на 2020 - 2022 годы в сумме 15 871 рублей на человека.

Статья 6

1. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов городских, сельских поселений на 2020 - 2022 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета городского, сельского поселения (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, установленным статьей 5 настоящего Закона.

2. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области на 2020 - 2022 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муниципального района (городского округа) (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), установленным статьей 5 настоящего Закона.

3. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из местных бюджетов:

1) на 2020 год в сумме 73 747,9 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на 2021 год в сумме 72 404,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 70 772,7 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) по ведомственной структуре расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Астраханской области осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Астраханской области.

Статья 8

1. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

а) на 2020 год в объеме 514 899,6 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в объеме 518 065,2 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

а) на 2020 год в объеме 88 501,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в объеме 67 860,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в объеме 71 075,0 тыс. рублей;

3) субсидии местным бюджетам:

а) на 2020 год в объеме 3 346 635,2 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в объеме 3 601 818,5 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 3 335 296,9 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

4) субвенции местным бюджетам:

а) на 2020 год в объеме 7 634 552,5 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в объеме 7 607 045,6 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 7 597 508,0 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам:

а) на 2020 год в объеме 638 036,5 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в объеме 642 606,9 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 642 623,7 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

2. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Астраханской области, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Статья 10

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области:

1) на 2020 год в сумме 302 006,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 314 086,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований:

1) на 2020 год в сумме 31 077,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 31 077,6 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 31 077,6 тыс. рублей.

Статья 11

1. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год в размере 1,07;

2) на 2021 год в размере 1,07;

3) на 2022 год в размере 1,07.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить расчетный размер подушевой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2020 год в сумме 897,17 рубля на человека;

2) на 2021 год в сумме 897,17 рубля на человека;

3) на 2022 год в сумме 897,17 рубля на человека.

Статья 13

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2020 год в сумме 897,17 рубля на человека;

2) на 2021 год в сумме 897,17 рубля на человека;

3) на 2022 год в сумме 897,17 рубля на человека.

Статья 14

Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год в сумме 6 009 693,4 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) на 2021 год в сумме 6 144 326,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 435 219,5 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 15

Утвердить межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Астраханской области:

1) на 2020 год в сумме 4 457 045,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 4 633 467,4 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 4 633 467,4 тыс. рублей.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области:

1) на 2020 год в сумме 4 042 156,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 4 329 975,6 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 4 634 387,9 тыс. рублей.

Статья 17

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Астраханской области порядке возврату в бюджет Астраханской области.

Статья 18

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов:

1) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

а) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства;

б) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства;

в) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования;

г) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сфере сельскохозяйственного страхования;

д) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

е) на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области;

ж) на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области;

з) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам);

и) на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры;

к) на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

л) на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

м) на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами;

2) через министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области:

а) промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;

б) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы;

в) на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа;

г) на возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области;

д) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам;

е) на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области;

ж) на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области;

3) через министерство образования и науки Астраханской области:

а) на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

б) на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;

в) на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образовательных услуг;

4) через министерство социального развития и труда Астраханской области:

а) на возмещение затрат специализированным предприятиям, использующим труд инвалидов;

б) на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших;

в) поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

5) через министерство здравоохранения Астраханской области:

на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) через агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области:

на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;

7) через агентство по занятости населения Астраханской области:

а) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда стажирующихся выпускников и наставников;

б) на финансовое обеспечение затрат для содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

в) на финансовое обеспечение затрат работодателю на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх или помимо установленной квоты;

г) на финансовое обеспечение затрат работодателя на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

д) на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста;

8) через службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:

на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области;

9) через министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

на возмещение недополученных доходов в связи с заключением кредитного договора, договора займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 19

1. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются по следующим направлениям расходов:

1) через министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

а) на финансовое обеспечение функций некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области";

б) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

в) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской области в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда;

2) через службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:

на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

3) через министерство культуры и туризма Астраханской области:

на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

4) через агентство по делам молодежи Астраханской области:

а) на поддержку казачьих обществ на территории Астраханской области;

б) на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

5) через министерство социального развития и труда Астраханской области:

а) некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации;

б) на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов;

в) адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

г) на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

д) поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

6) через администрацию Губернатора Астраханской области:

на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

7) через министерство физической культуры и спорта Астраханской области:

на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

8) через министерство образования и науки Астраханской области:

а) на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;

б) на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области;

в) на возмещение затрат частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образовательных услуг;

г) на возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и получение второго среднего профессионального образования;

д) на возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования;

9) через министерство экономического развития Астраханской области:

а) Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на пополнение фонда, предназначенного для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

б) Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) через агентство по занятости населения Астраханской области:

а) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда стажирующихся выпускников и наставников;

б) на финансовое обеспечение затрат для содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

в) на финансовое обеспечение затрат работодателю на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх или помимо установленной квоты;

г) на финансовое обеспечение затрат работодателя на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

д) на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.

2. Установить, что порядок определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Астраханской области.

Статья 20

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области:

1) на 1 января 2021 года в сумме 15 970 434,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 12 926 950,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 9 883 465,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей.

Статья 21

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень кредитных договоров (соглашений), подлежащих исполнению в 2020 - 2022 годах, согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Статья 22

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области:

1) на 2020 год в сумме 318 860,3 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 13 566,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 317 213,2 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 11 915,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 314 219,1 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 8 872,0 тыс. рублей.

Статья 23

Утвердить расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:

1) на 2020 год согласно приложению 31 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 24

Утвердить перечень имущества, составляющего казну Астраханской области, согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 25

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет Астраханской области, направляются на указанные цели.

Статья 26

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области является распределение утвержденных статьей 7 настоящего Закона зарезервированных бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 1 623 708,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 124 483,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 486 176,2 тыс. рублей:

1) предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) предусмотренных по целевой статье "Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий" на обеспечение выплаты заработной платы.

Статья 27

Полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также средства бюджета Астраханской области, предоставляемые на софинансирование данных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Астраханской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области.

Статья 28

На основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, могут быть переданы Управлению Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 29

Правительство Астраханской области при исполнении бюджета Астраханской области вправе размещать средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством и в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 30

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



