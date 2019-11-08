Болгарские выпускники МГИМО отметили 75-летие своей альма-матер

В посольстве России в Софии состоялся прием, приуроченный к 75-летию основания Московского государственного института международных отношений. Гостями торжественного мероприятия стали члены болгарской Ассоциации выпускников МГИМО.

"МГИМО - не просто учебное заведение. Это одна из лучших кузниц дипломатических кадров, вуз, который по-настоящему открывает дорогу в жизнь, - подчеркнул в своей речи к собравшимся глава дипмиссии РФ в Болгарии Анатолий Макаров. - МГИМО нас учил дружбе и взаимопомощи, закалял наши характеры и наставлял нас в поиске компромиссов".

По завершении приема всем гостям вручили памятные значки, символизирующие юбилей московского вуза.

Среди болгарских выпускников числятся видные общественные деятели, в том числе экс-президент республики Петр Младенов, ряд министров, партийных лидеров, директоров крупных компаний.