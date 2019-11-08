Бунт на "Сторожевом": как офицер пытался устроить четвертую революцию

"С выходом на визуальный контакт применить артиллерийское оружие с целью остановки корабля. Первый залп дать впереди по курсу, последующие - по винтам". Такой приказ, согласно данным ряда историков, был отдан главкомом ВМФ СССР в ночь с 8 на 9 ноября 1975 года девяти боевым судам, поднятым по тревоге для преследования БПК "Сторожевой". Большой противолодочный корабль без разрешения снялся с рейда близ Риги и направился в сторону Ирбенского пролива.

На капитанском мостике "Сторожевого" в тот момент находился заместитель командира корабля по политической части капитан 3-го ранга Валерий Саблин. Потомственный морской офицер объявил судно "кораблем новой коммунистической революции" и намеревался дойти до Ленинграда и выступить по телевидению с критикой внутреннего положения в стране и действий руководства КПСС.

Валерий Саблин с детства мечтал связать свою жизнь с флотом и по окончании школы поступил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе в Ленинграде. Как утверждали его знакомые, будущий офицер искренне верил в коммунистическую идеологию, и, будучи в вузе секретарем комитета комсомола факультета, уже на четвертом курсе вступил в партию.

Отличника учебы лейтенанта Саблина в 1960 году направили на Северный флот для службы в должности помощника командира батареи 130-мм орудий эскадренного миноносца "Ожесточенный". Именно в тот период офицер впервые проявил свое желание изменить жизнь в государстве - свои раздумья на эту тему он изложил в письме, которое отправил Никите Хрущеву. Инцидент вызвал беспокойство военачальников, но о нем постарались поскорее забыть.

В 1969 году Саблин подал рапорт о поступлении в Политическую академию имени Ленина. Спустя четыре года ставший одним из лучших выпускников данного учебного заведения Валерий Саблин был назначен замполитом большого противолодочного корабля "Бдительный" дивизии ракетных кораблей Балтийского флота и почти сразу переведен в той же должности на БПК "Сторожевой".

В течение двух лет Саблин делился с сослуживцами своими мыслями о недостатках советского общества и необходимости вернуть страну на "ленинский курс развития". О собственной роли в этом процессе он особо не распространялся. К 1975 году замполит стал фактически лидером экипажа, пусть и неформальным.

Осенью 1975-го после продолжительного похода "Сторожевой" направили на ремонт, но перед этим корабль должен был принять участие в военно-морском параде в Риге, посвященном 58-й годовщине октябрьской революции. На рейд судно прибыло 6 ноября и должно было отбыть утром 9 ноября. Часть офицерского состава в связи с предстоящим ремонтом направилась в отпуск, что и стало для Саблина одним из сигналов к действию.

Вечером 8 ноября замполит обманул командира корабля Анатолия Потульного и запер его в помещении гидроакустиков. Охранять старшего офицера остался библиотекарь и киномеханик Александр Шеин, ставший ближайшим соратником мятежника.

Собрав в кают-компании офицеров и мичманов, Саблин призвал их выступить "ради очищения СССР и восстановления социальной справедливости". Несогласные были изолированы в разных помещениях.

После капитан 3-го ранга собрал матросов и старшин. Озвучив им свой манифест, Валерий Саблин объявил план - корабль следует в Ленинград с требованием предоставить возможность выступить по телевидению. Он был уверен, что его поддержат жители "города трех революций" и моряки Ленинградской военно-морской базы. А уже из Ленинграда его "четвертая революция" распространится по всему Союзу.

Уйти с рейда незаметно, как планировал Саблин, не получилось - со "Сторожевого" сбежал комсорг, старший лейтенант Фирсов. Добравшись до находившейся неподалеку подлодки он сообщил о мятеже. Командование Балтийского флота до последнего не верило в происходящее, неоднократно пытаясь связаться с кораблем.

В 4 утра капитан Саблин передал телеграмму адмиралу Горшкову: "Прошу срочно доложить Политбюро ЦК КПСС и Советскому правительству, что на БПК "Сторожевой" поднят флаг грядущей коммунистической революции. Мы требуем: первое - объявить территорию корабля "Сторожевой" свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года. Второе - предоставить возможность одному из членов экипажа выступать по Центральному радио и телевидению в течение 30 минут... Наше выступление носит чисто политический характер и не имеет ничего общего с предательством Родины. Родину предадут те, кто будет против нас. В течение двух часов, начиная с объявленного нами времени, мы ждем положительного ответа на наши требования. В случае молчания или отказа выполнить вышеперечисленные требования или попытки применить силу против нас, вся ответственность за последствия ляжет на Политбюро ЦК КПСС и Советское правительство".

Вдобавок к девяти кораблям на перехват "Сторожевого" отправили бомбардировщики 668-го авиаполка. Им также было поручено остановить корабль и "предотвратить попытку его угона в Швецию". Самолеты провели предупредительное бомбометание - в результате часть механизмов управления судна была выведена из строя.

Часть матросов к этому моменту поняли, что восстание вряд ли кончится добром, и отправились освобождать командира Потульного. Тот, вооружившись и ворвавшись на мостик, выстрелом из пистолета ранил Саблина в ногу.

9 ноября в 10 часов 35 минут на командный пункт Балтийского флота пришла радиограмма от командира "Сторожевого": "Корабль остановлен. Овладел обстановкой. Жду указаний командующего флотом". Через 20 минут на борт поднялись пограничники.

После длительных разбирательств, фигурантами которого стали десятки человек, подвергнуть трибуналу было решено только Валерия Саблина и его ближайшего помощника в неудавшемся мятеже Александра Шеина.

Саблин признал вину и объяснил причины своего поступка. Психиатрическая экспертиза показала, что офицер был абсолютно здоров.

Рассмотрение дела о мятеже на Балтфлоте рассматривала Военная коллегия Верховного суда СССР с 6 по 13 июля 1976 года. Саблина признали виновным в измене Родине и приговорили к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 3 августа 1976 года.

Александр Шеин был осужден на 8 лет лишения свободы.

Экипаж "Сторожевого" был расформирован, большую часть его состава отправили в запас. Само судно переименовали и передали в распоряжение Тихоокеанского флота. В 2002 году корабль был выведен из боевого состава и утилизирован.