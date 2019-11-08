Законопроект Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 713 790,1 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 125 322 944,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 94 748 209,1 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 129 902 173,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2021 года в сумме 8 291 135,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в сумме 417 396,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 8 713,0 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 4 579 229,1 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год и на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере соответственно 770 385,9 млн рублей и 829 261,2 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год в сумме 120 222 521,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 88 492 841,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 122 735 172,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 89 007 977,6 тыс. рублей согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год в сумме 118 662 054,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 577 781,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 121 174 706,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 189 313,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2022 года в сумме 6 417 535,1 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 4 126 538,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в суммах соответственно 417 396,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 2021 год в сумме 7 714,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 831,0 тыс. рублей;

5) профицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год в сумме 1 560 466,5 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год в сумме 1 560 466,5 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Доходы от уплаты в 2020 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в республиканский бюджет Республики Дагестан через Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан, направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных дорожных фондов.

Установить, что доходы от уплаты в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в местные бюджеты Республики Дагестан, распределяются по нормативам, установленным приложением №5 к настоящему Закону.

Перечисленные в 2020 году на счет Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами с учетом установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

2. Установить, что отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Дагестан, остающиеся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, установленных Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2009 года № 74 "О размере подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Дагестан части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей", зачисляются в доходы республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Установить, что задолженность и перерасчеты в республиканский бюджет Республики Дагестан по отмененным региональным налогам, сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в республиканский бюджет Республики Дагестан.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Дагестан и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан

1. Закрепить источники доходов республиканского бюджета Республики Дагестан за главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Дагестан - органами государственной власти Республики Дагестан согласно приложению № 6 к настоящему Закону, осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2. Закрепить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан за главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 11 985 464,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 244 892,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 560 349,4 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Республики Дагестан, финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), средства для внесения в уставный капитал, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Дагестан и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Республики Дагестан

Установить с 1 января 2020 года с учетом коэффициента индексации 1,03:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях в сумме 5 046 рублей;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 2 975 рублей за каждого ребенка;

3) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, взявших детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 7 520 рублей;

4) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю, взявшим детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 7 520 рублей за каждого ребенка;

5) размер единовременного денежного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Дагестан и муниципальных образований Республики Дагестан, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в сумме 49 403 рублей;

6) размер пособия на ребенка в сумме 206 рублей;

7) размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в сумме 542 рублей;

8) размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла в сумме 817 рублей;

9) размер ежемесячной денежной выплаты лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 817 рублей;

10) размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам в сумме 1 089 рублей;

11) размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 133 рублей;

12) размер единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан, в сумме 2 149 рублей на ребенка.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета Республики Дагестан

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году республиканским бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением республиканскими бюджетными и автономными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до первого марта 2020 года.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, а также государственная поддержка дорожного хозяйства

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в соответствии с Республиканской инвестиционной программой, порядок реализации которой устанавливается Правительством Республики Дагестан.

2. Утвердить в составе республиканского бюджета Республики Дагестан ассигнования на реализацию Республиканской инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

3. Правительство Республики Дагестан вправе перераспределять объемы ассигнований по стройкам и объектам, включенным в Республиканскую инвестиционную программу, в случае не освоения средств на указанные цели с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

4. Утвердить распределение средств на мероприятия по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан на 2020 год согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в размере 219 578,9 тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Дагестан

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам Республики Дагестан:

1) на 2020 год согласно приложению № 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан.

3. Неиспользованные в 2019 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Дагестан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, неиспользованных в 2019 году, согласованным с Министерством финансов Республики Дагестан, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением требований, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 года N 51н "Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета".

4. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

1) на 2020 год - 0,997;

2) на 2021 год -0,985;

3) на 2022 год -0,985.

5. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей:

1) на 2020 год:

а) городских поселений (внутригородских районов) -1,0;

б) сельских поселений -1,0;

2) на 2021 год:

а) городских поселений (внутригородских районов) - 0,906;

б) сельских поселений - 1,0;

3) на 2022 год:

а) городских поселений (внутригородских районов) - 0,906;

б) сельских поселений - 1,0.

5 Утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 22 к настоящему Закону.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году и особенности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставленных из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на эти цели, в сумме до 100 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также для обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам местного назначения, отнесенных действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам местного назначения - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Республики Дагестан указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Дагестан, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Республики Дагестан, государственный внутренний долг Республики Дагестан

1. Предусмотреть в 2020 году средства на осуществление расходов по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 945 531,3 тыс. рублей, в том числе на погашение:

1) части основного долга по бюджетным кредитам в соответствии с Дополнительными соглашениями к Соглашениям о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан: Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 8 июня 2015 года № 01-01-06/06-76, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 26 августа 2015 года № 01-01-06/06-123, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-34, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 9 августа 2016 года № 01-01-06/06-160, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 11 мая 2017 года № 01-01-06/06-142, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 6 сентября 2017 года № 01-01-06/06-237, Дополнительным соглашением от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-364 в сумме 936 800,3 тыс. рублей и процентов за рассрочку в сумме 8 351,7 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с Дополнительным соглашением от 21 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-187 в сумме 278,5 тыс. рублей и Дополнительным соглашением от 21 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 17 июня 2011 года № 01-01-06/06-123 в сумме 100,8 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2020 год согласно приложению № 23 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 24 к настоящему Закону.

Статья 12. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан

1. Предоставить Правительству Республики Дагестан право провести реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан, согласно порядку, установленному Правительством Республики Дагестан.

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан, осуществляется предоставлением отсрочки или рассрочки исполнения обязательств, прекращением первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения, с полным или частичным списанием начисленных штрафов.

На реструктуризированную задолженность начисляются проценты за пользование бюджетными средствами по ставке два процента годовых.

2. Правительство Республики Дагестан вправе в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Республикой Дагестан, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан в 2020 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 46 Закона Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан" дополнительными основаниями для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов государственной власти Республики Дагестан, государственных учреждений Республики Дагестан;

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в федеральный бюджет и уплаты штрафов (пеней) в связи с нарушением обязательств, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, при невыполнении указанных условий;

4) получение сверх объемов, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, имеющих целевое назначение и направляемых в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению;

5) принятие Правительством Республики Дагестан решений об увеличении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных (зарезервированных) главным распорядителям средств республиканского бюджета в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона, в том числе:

на уплату членских взносов в межрегиональные организации (ассоциации) субъектов Российской Федерации;

на выплату денежного поощрения победителям Республиканского конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу;

на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного и общего образования;

на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства в рамках Республиканской инвестиционной программы;

на мероприятия в области санитарно-эпидемиологического благополучия;

на обеспечение выплат премий Главы Республики Дагестан в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством;

на обеспечение выплаты грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации;

на исполнение судебных актов;

на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

на строительство объектов общегражданского назначения;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение государственных программ Республики Дагестан, между исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах видов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан, не требующее внесения изменений в настоящий Закон;

9) перераспределение средств республиканского бюджета Республики Дагестан, полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

10) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных Республиканской инвестиционной программой, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона.

2. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Дагестан Управлению Федерального казначейства по Республике Дагестан могут быть переданы полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Дагестан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Дагестан местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2020 году за счет средств республиканского бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов);

2) на обеспечение деятельности Дагестанского регионального отделения Общероссийского общественного фонда "Победа";

3) на обеспечение деятельности Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

4) предприятиям, образованным общественными организациями инвалидов, на частичную компенсацию затрат на оплату труда инвалидов;

5) работодателям на компенсацию затрат при трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

6) на обеспечение деятельности Дагестанской региональной общественной организации "Союз женщин Дагестана".

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Дагестан В.Васильев



