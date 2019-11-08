Законопроект Еврейской автономной области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 10 148 584,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 603 230,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 10 090 804,5 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 57 779,7 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 228 451,6 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга Еврейской автономной области (далее - область) в сумме 6 545 354,2 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года в размере 5 232 184,3 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в сумме 79 379,9 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 2 036,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2021 год и 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 11 225 237,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 898 102,5 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 11 681 558,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 263 353,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 11 133 355,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 197 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 11 713 313,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 454 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 91 881,8 тыс. рублей и дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 31 754,6 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на 2021 год в сумме 456 903,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 456 903,2 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга области на 2021 год в сумме 7 176 184,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 382 709,7 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года в размере 5 119 709,7 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в размере 5 132 235,1 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в 2021 году в сумме 151 311,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 165 344,5 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 2021 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в 2021 году в сумме 1 788,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 331,9 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 875 207,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 890 508,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 945 587,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить в соответствии с законом области от 20.07.2011 № 979-ОЗ "О дорожном фонде Еврейской автономной области" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области на 2020 год в объеме 902 991,6 тыс. рублей, на 2021 год - 1 033 975,7 тыс. рублей, на 2022 год -1 142 085,9 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4

В соответствии с частью 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5

В соответствии с законом области от 18.09.2008 № 429-ОЗ "О нормативах отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты городского округа, муниципальных районов и поселений" установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6

Учесть в областном бюджете прогнозируемые поступления доходов:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 7

Установить, что суммы задатков участников аукционов или конкурсов подлежат перечислению на счета соответствующих областных государственных учреждений и государственных органов области, открытые для осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение областных государственных учреждений и государственных органов области.

Статья 8

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить объем расходов на реализацию государственных программ области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета, на 2020 год в сумме 9 293 769,7 тыс. рублей, на 2021 год - 10 158 657,8 тыс. рублей, на 2022 год - 10 488 023,5 тыс. рублей.

Статья 10

Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме 21 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, определенных Положением о порядке использования средств фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) правительства области, утвержденным правительством области;

2) уточнение видов расходов областного бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в порядке, установленном финансовым управлением правительства области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственных программ области, в соответствии с постановлениями правительства области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета на оказание государственных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных услуг.

Статья 11

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:

1) на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях;

2) на реализацию проектов (программ), направленных на государственную поддержку молодежных и детских общественных объединений;

3) на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки;

4) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

5) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области;

6) на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

7) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области в области растениеводства, животноводства, мелиорации и кооперации.

8) на возмещение выпадающих доходов автоперевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) с применением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта Еврейской автономной области";

9) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на территории области отдельным категориям граждан на основании студенческого проездного билета;

10) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) на основании единого социального проездного билета;

11) на возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области;

2. Установить, что субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются:

1) на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями;

2) на оказание государственных услуг (выполнение работ) некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;

3) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

4) на государственную поддержку общественных организаций;

5) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области";

6) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области";

7) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Микрокредитная компания Еврейской автономной области";

8) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, бюджетным и автономным учреждениям.

3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном правительством области.

Статья 12

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований области на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

Статья 13

В соответствии со статьями 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) для городского округа и муниципальных районов на 2020 год - 1,4232, на 2021 год - 1,3299, на 2022 год - 1,1546;

2) для городских поселений на 2020 год - 2,2470, на 2021 год - 2,2200, на 2022 год - 1,5020;

3) для сельских поселений на 2020 год - 2,4097, на 2021 год - 2,3300, на 2022 год - 1,8945.

Статья 14

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям области, на 2020 год в сумме 2 632 629,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 326 001,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 134 538,4 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций муниципальным образованиям области на 2020 год в сумме 670 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 617 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 617 100,0 тыс. рублей, из них:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на 2020 год в сумме 460 289,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 360 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 360 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 2020 год в сумме 179 710,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 152 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 152 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на 2021 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений на 2021 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа области на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития поселений на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа на 2020 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 тыс. рублей;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

2) объем субвенций муниципальным образованиям области на 2020 год в сумме 1 523 012,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 604 666,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 595 165,9 тыс. рублей, из них:

- субвенций на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями на 2020 год в сумме 39 885,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 725,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 44 725,6 тыс. рублей;

- субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в сумме 5 248,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 295,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 467,3 тыс. рублей;

- субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 331,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 353,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 807,9 тыс. рублей;

- субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 374-ОЗ "Об определении нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Еврейской автономной области" на 2020 год в сумме 985 194,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 061 939,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 050 812,2 тыс. рублей;

- субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 375-ОЗ "Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на получение детьми дошкольного образования" на 2020 год в сумме 492 352,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 492 352,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 492 352,9 тыс. рублей;

3) объем субсидий муниципальным образованиям области на 2020 год в сумме 283 967,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 948 684,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 921 722,5 тыс. рублей, из них:

- субсидий на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 2020 год в сумме 7 150,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 150,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 150,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, в период их круглосуточного пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении вне рамок организации учебного процесса на 2020 год в сумме 611,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 615,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 615,0 тыс. рублей;

- субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год в сумме 14 636,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 636,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 835,1 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Жилище" по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2020 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 844,4 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области" на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях на 2020 год в сумме 30 317,1 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности на 2020 год в сумме 28 755,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в сумме 1 281,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 281,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 285,8 тыс. рублей;

- субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2020 год в сумме 4 726,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 726,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 726,7 тыс. рублей;

- субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2020 год в сумме 5 051,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 051,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 051,2 тыс. рублей;

- субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 год в сумме 139 248,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 193 220,0 тыс. рублей;

- субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2022 год в сумме 104 259,1 тыс. рублей;

- субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2021 год в сумме 515 930,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 515 930,9 тыс. рублей;

- субсидий на государственную поддержку отрасли культуры на 2020 год в сумме 371,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 793,8 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Формирование комфортной городской среды в Еврейской автономной области" на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий области на 2020 год в сумме 452,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 452,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 471,4 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области" на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, на 2020 год в сумме 1 151,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 603,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 443,2 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год в сумме 40 990,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 87 030,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 131 854,8 тыс. рублей;

- субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на 2020 год в сумме 3 097,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 097,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 088,2 тыс. рублей;

- субсидий на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности на 2020 год в сумме 125,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 95,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 166,1 тыс. рублей;

3) объем иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2020 год в сумме 155 550,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 155 550,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 550,0 тыс. рублей, из них:

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона области от 27.06.2012 № 103-ОЗ "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" на 2020 год в сумме 550,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 550,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 550,0 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 17 к настоящему закону) осуществляется в порядке, установленном правительством области.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по области вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования области на дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета на 2020 год в сумме 23 933,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 933,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 23 933,2 тыс. рублей.

Статья 15

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

Статья 16

Установить оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством области за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих законов, в пределах 1,5 процента от выплаченных сумм федеральной почтовой связью и 0,5 процента - банками без учета налога на добавленную стоимость на основании заключенных соглашений.

Статья 17

1. Правительство области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих области, а также расходов на их содержание.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области не принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих, а также расходов на их содержание.

Статья 18

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области А.Б.Левинталь



