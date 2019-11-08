Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.11.2019,  
12:01
Текст:  Руслан Мельников

Главные военные преимущества России назвали в США

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Американские эксперты проанализировали военный потенциал России и пришли к выводу о том, что он значительно укрепился за последние годы.

Специалисты исследовательского центра Research And Development (RAND) назвали основные преимущества российских вооруженных сил.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
В России нашли способ лишить США авианосцев

"Важно обратить пристальное внимание на модернизацию Россией своих передовых средств противовоздушной обороны и сухопутных войск. Российские военные также улучшили общий уровень готовности, что привело к способности быстро развертывать значительные наземные силы, а также противовоздушные и противокорабельные системы", - отмечают авторы доклада.

В документе говорится о модернизации российского вооружения и техники и о структурных изменениях в армии. Также отмечается усовершенствование стратегических и оперативных средств ПВО, образующих "ключевые оборонительные бастионы", быстрое создание наземных подразделений и развертывание технологически продвинутых систем поражения на дальних дистанциях.

"Москва также улучшила свои оперативно-тактические ракетные силы", - подчеркивают авторы доклада.

В числе преимуществ также называется растущее число солдат-контрактников, улучшение качества их подготовки, увеличение количества учений и реальный боевой опыт. Эксперты признают ориентированность российских вооруженных сил на оборону, но отмечают, что имеющиеся возможности позволяют при необходимости осуществлять и наступательные операции. Причем речь идет не только о боевых действиях у границ России, но и на значительном удалении от них, как, например, в случае с Сирией.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: ItalianLarry/Wikimedia.org
Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец 07.11.2019
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США 07.11.2019
В США возникли проблемы с "самолетами судного дня" 07.11.2019
ракеты
В Японии обнаружили выпавшую из американского истребителя ракету 07.11.2019
Ракетное возмездие: "Точка" ударила по террористам в горах Латакии 05.11.2019
ПВО
Денег не жалеют: Индия хочет получить С-400 раньше срока 07.11.2019
"Новый Калашников": растущая популярность С-400 обеспокоила США 01.11.2019