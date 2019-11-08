Госрегулирование рынка лизинга обсудят на конференции в Москве

Российский рынок лизинга растет за счет сегментов железнодорожной техники и автолизинга - их совокупная доля в общем объеме нового бизнеса составляет 61,1%.

При этом более 80% совокупного прироста объема нового бизнеса обеспечили десять госкомпаний, их доминирование на рынке в прошлом году упрочилось. Макроэкономическую ситуацию и перспективы лизингового рынка в России, а также первоочередные задачи развития системы госрегулирования рынка обсудят участники XVIII Ежегодной профессиональной конференции "Лизинг в России", которая пройдет 13 ноября в Москве.

Среди тем мероприятия также долгосрочные последствия замедления лизингового рынка для ключевых игроков, формирование новых драйверов для транспортного лизинга, лучшие практики развития лизинговых компаний. На конференции будет представлено аналитическое исследование RAEX "Лизинг в России" по итогам 9 месяцев 2019 года. Также состоится церемония награждения лидеров лизингового рынка за этот же период.

В конференции примут участие советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза и представители крупнейших российских лизинговых компаний.