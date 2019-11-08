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"Гражданская Оборона" выступит в четырех городах России

Рок
    08.11.2019, 19:01
Текст:   Дмитрий Сосновский
В России стартовало турне "Гражданской Обороны". Да, вы всё прочитали правильно: участники легендарной группы выступят в нескольких городах страны в честь 35-летия со дня её основания.
Фото: ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР Фото: ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР
Фото: ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР

11 лет прошло после смерти Егора Летова, и с тех пор вокруг его имени регулярно возникают проекты разной степени адекватности летовскому наследию.

Фото: ТАСС
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Между тем его соратники по различным группам время от времени без лишнего пиара стали собираться под вывеской "Коммунизм", возродив культовый концептуальный проект.

Теперь юбилей "Гражданской Обороны" отметят настоящей дрим-тим: на сцене появятся музыканты, в разное время игравшие с Летовым.

Их имён вполне достаточно для человека, знакомого с историей группы: Кузя "Уо" Рябинов, Олег "Манагер" Судаков, Игорь "Джефф" Жевтун, Сергей Летов, Александр Андрюшкин, Александр Чеснаков, Игорь Староватов, Аркадий Климкин, Аркадий Кузнецов, Евгений Кокорин.

Тур начался сегодня концертом в Новосибирске и продолжится в трёх городах.

Расписание концертов

09.11.2019 - Екатеринбург, Концерт Холл "Свобода"

13.11.2019 - Санкт-Петербург, Концертный зал Aurora

14.11.2019 - Москва, клуб Pravda

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