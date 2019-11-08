"Гражданская Оборона" выступит в четырех городах России

В России стартовало турне "Гражданской Обороны". Да, вы всё прочитали правильно: участники легендарной группы выступят в нескольких городах страны в честь 35-летия со дня её основания.

11 лет прошло после смерти Егора Летова, и с тех пор вокруг его имени регулярно возникают проекты разной степени адекватности летовскому наследию.

Между тем его соратники по различным группам время от времени без лишнего пиара стали собираться под вывеской "Коммунизм", возродив культовый концептуальный проект.

Теперь юбилей "Гражданской Обороны" отметят настоящей дрим-тим: на сцене появятся музыканты, в разное время игравшие с Летовым.

Их имён вполне достаточно для человека, знакомого с историей группы: Кузя "Уо" Рябинов, Олег "Манагер" Судаков, Игорь "Джефф" Жевтун, Сергей Летов, Александр Андрюшкин, Александр Чеснаков, Игорь Староватов, Аркадий Климкин, Аркадий Кузнецов, Евгений Кокорин.

Тур начался сегодня концертом в Новосибирске и продолжится в трёх городах.

Расписание концертов

09.11.2019 - Екатеринбург, Концерт Холл "Свобода"

13.11.2019 - Санкт-Петербург, Концертный зал Aurora

14.11.2019 - Москва, клуб Pravda