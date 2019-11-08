Законопроект Иркутской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 176 109 871,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 27 958 160,1 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 184 585 856,6 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 475 984,9 тыс. рублей или 5,7% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 185 128 961,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 27 365 559,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 189 313 893,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23 143 007,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 186 439 662,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 920 122,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 187 894 677,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 845 317,6 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета на 2021 год в сумме 1 310 700,3 тыс. рублей, или 0,8% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер профицита областного бюджета на 2022 год в сумме 1 419 215,9 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что доходы областного бюджета, поступающие в 2020 - 2022 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

2) неналоговых доходов;

3) безвозмездных поступлений.

Статья 3

1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответствующего поселения Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):





3. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислениюс территории соответствующего муниципального района (городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):





4. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области по нормативам, установленным Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 3, 4 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти, федеральных казенных учреждений согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить с 1 января 2020 года размеры ежемесячных денежных выплат с учетом их индексации на 1,03:

гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, - 500 рублей;

неработающим пенсионерам в Иркутской области - 499 рублей;

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 525 рублей;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 477 рублей;

ветеранам труда Иркутской области, - 504 рубля.

2. Установить с 1 января 2020 года размеры ежемесячных социальных выплат с учетом их индексации на 1,03:

неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, работавшим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркутской области, имеющим звания "Заслуженный мастер спорта России (СССР)", "Заслуженный тренер России (СССР)", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, проживающим на территории Иркутской области, имеющим почетное звание "Заслуженный врач России", проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, - 4 058,01 рубля;

неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, работавшим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркутской области, имеющим звания "Заслуженный мастер спорта России (СССР)", "Заслуженный тренер России (СССР)", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, проживающим на территории Иркутской области, имеющим почетное звание "Заслуженный врач России", проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, - 8 116,03 рубля.

3. Установить с 1 января 2020 года размеры твердой денежной суммы возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно - педагогические работники, сельская местность), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, с учетом их индексации на 1,03:

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в южных районах Иркутской области, - 1 899,0 рубля в месяц;

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 2 793,0 рубля в месяц.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 10, 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 12, 13 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 13 286 857,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 13 316 490,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 12 583 357,0 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что в расходной части областного бюджета создается резервный фонд Правительства Иркутской области:

на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Статья 10

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области:

на 2020 год в сумме 12 821 677,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 15 927 321,7 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 14 904 677,8 тыс. рублей.

2. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области направляется:

1) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2020 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей;

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

3) на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году в сумме 3 398 089,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 411 192,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 016 507,0 тыс. рублей.

Порядок предоставления и распределения указанных субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 11

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

на 2020 год в сумме 65 602 249,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 65 941 984,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 62 743 656,7 тыс. рублей.

Статья 12

1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,647;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,534;

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,571.

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2020 году в сумме 271 414,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 268 057,8 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 17 496,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 198 758,4 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 39 751,7 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2020 году в сумме 3 081 410,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 170 097,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 424 497,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 171 307,5 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 424 497,0 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области, предоставляемых из областного бюджета в 2020 - 2022 годах в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, за исключением субсидий, распределение которых установлено согласно приложению 17 к настоящему Закону, утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14

Установить, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области осуществляется не позднее 100 календарных дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством:

со дня доведения до получателей средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

со дня заключения соглашений с бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области о предоставлении соответствующих субсидий.

Статья 15

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов порядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и методику распределения таких субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области, включая показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Иркутской области общего объема таких субвенций, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов порядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из областного бюджета для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и методику распределения таких субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области, включая показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Иркутской области общего объема таких субвенций, согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях согласно приложению 21 к настоящему Закону.

5. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам:

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления;

2) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых является резервный фонд Правительства Иркутской области.

2. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в 2020 - 2022 годах, между муниципальными образованиями Иркутской области утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом.

Статья 17

Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей статьи не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, установленный Правительством Иркутской области.

Статья 18

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств областного бюджета, получившие уведомление об исполнении за счет казны Иркутской области судебного акта о возмещении вреда, ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство финансов Иркутской области информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Иркутской областью права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Статья 19

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

Статья 20

Установить, что остатки средств на счете министерства финансов Иркутской области, открытом в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Иркутской области и казенных учреждений Иркутской области, перечисляются министерством финансов Иркутской области в 2020 году в областной бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области.

Статья 21

1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Иркутской области по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 01 "Общегосударственные вопросы":

на 2020 год в размере 500 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 1 000 000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидий государственным учреждениям Иркутской области;

на 2020 год в размере 814 946,9 тыс. рублей - на увеличение фонда оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";

на 2020 год в размере 210 000,0 тыс. рублей - на обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг "Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области".

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзацах первом - четвертом настоящей части средств устанавливается Правительством Иркутской области.

2. Установить в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз "О бюджетном процессе Иркутской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в государственные программы Иркутской области - в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей государственной программе Иркутской области приложениями 10, 11 к настоящему Закону;

2) внесение изменений в установленном порядке в государственные программы Иркутской области - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 12, 13 к настоящему Закону;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 12, 13 к настоящему Закону, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

4) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее - Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствие с Порядком;

5) ликвидация, реорганизация органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета;

6) распределение межбюджетных трансфертов областному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим Законом;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

9) увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, иные межбюджетные трансферты, - в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2019 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, предусмотренных соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, на основании решения главного распорядителя средств областного бюджета о наличии (об отсутствии) потребности в субсидиях, иных межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, принимаемого в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области;

11) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2020 год на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, - в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на исполнение указанных государственных контрактов;

12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) местным бюджетам за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

14) предоставление финансовой поддержки Иркутской области за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Статья 22

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета соответственно целям их предоставления.

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, фактически полученные в 2020 году при исполнении областного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, распределяются между главными распорядителями средств областного бюджета для расходования указанных средств на мероприятия по ликвидации последствий указанной чрезвычайной ситуации на основании решений Правительства Иркутской области.

Статья 23

Установить, что расходование средств областного бюджета, предусмотренных на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, за исключением расходов, установленных в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также на оплату труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их содержание, осуществляется после поступления средств в областной бюджет из федерального бюджета.

Статья 24

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели на 2020 - 2022 годы, на срок до трех лет:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов на 2020 год в сумме до 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год - до 250 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - до 350 000,0 тыс. рублей;

2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме до 300 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1% годовых.

3. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Иркутской области осуществляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

4. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются без предоставления муниципальными образованиями Иркутской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 25

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах за счет средств областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) выполнения работ, оказания услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;

2) реализации мероприятий в области содействия занятости населения и в сфере занятости населения;

3) освещения в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

4) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

5) предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

6) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

7) предоставления обучающимся в общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области;

8) предоставления поставщиком или поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа), гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

9) реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

10) производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;

11) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;

12) оказания услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости);

13) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров;

14) оказания услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области;

15) реализации мероприятий по энергоэффективности и развитию энергетики на территории Иркутской области;

16) оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

17) реализации мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области;

18) реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан на территории Иркутской области;

19) реализации мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля Иркутской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 26

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;

б) на иные цели, связанные с:

выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

развитием материально-технической базы;

проведением текущего ремонта зданий и сооружений;

проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений;

реализацией мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью;

реализацией мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

организационным и технологическим обеспечением проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

выплатой компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

организацией мониторинга системы образования;

обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами;

полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

обеспечением питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

охраной, защитой и воспроизводством лесов Иркутской области;

реализацией мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников;

реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области;

созданием, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, спорта и физической культуры, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;

обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

компенсацией работникам части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

сохранением объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области;

единовременной выплатой к профессиональным праздникам в 2020 году работникам государственных учреждений Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг "Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области";

обеспечением обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, бесплатным проездом два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

обеспечением руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников кадетских корпусов Иркутской области форменной одеждой;

реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением международных спортивных соревнований;

реализацией мероприятий по содержанию и обеспечению функционирования комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях:

а) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства;

в) оказания социальных услуг детям и молодежи;

г) финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения;

д) подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

е) реализации общественно полезных программ по проведению ежегодных мероприятий в области социальной политики;

ж) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также компенсации расходов и оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

з) оказания содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области;

и) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

к) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

л) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

м) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 27

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июля 2020 года.

Статья 28

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области:

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 28 553 403,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 29 858 410,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в 28 444 036,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 30

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 24, 25 к настоящему Закону.

Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко



