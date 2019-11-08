Законопроект Магаданской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 35 098 849,7 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 35 098 849,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 35 607 204,8 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 35 607 204,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 826 574,7 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 35 461 028,0 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 35 461 028,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 755 937,2 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Учесть в областном бюджете поступления доходов:

в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Учесть в областном бюджете поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов областного бюджета:

в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 81 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2020 год в сумме 2 472 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 472 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 472 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов уровень расчетной бюджетной обеспеченности:

на 2020 год - 1,279;

на плановый период 2021 и 2022 годов - 1,279.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2020 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 111 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов:

на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение первой части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов при планировании их бюджетов:

на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей согласно приложению 121 к настоящему Закону.

3. Распределение и выделение второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов, в 2020 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 13

1. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов:

на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

2. Предоставление дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов осуществляется в соответствии со статьей 12 Закона Магаданской области от 09 декабря 2015 года № 1969-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Магаданской области".

Статья 14

1. Утвердить объем субсидий бюджетам городских округов:

на 2020 год в сумме 800 205,3 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 855 085,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 716 030,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов:

на 2020 год в сумме 650 724,9 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов соответственно в сумме 687 612,8 тыс. рублей и 585 675,1 тыс. рублей согласно приложению 131 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 241 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов:

на 2020 год в сумме 4 666 614,3 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 4 474 597,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 4 465 961,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов:

на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов соответственно согласно приложению 141 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2020 год в сумме 310 136,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 223 384,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 108 384,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 151 к настоящему Закону.

Статья 17

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 2 106 633,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 159 723,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 219 267,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону.

Статья 18

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2020 год в сумме 6 541 099,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 6 559 616,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 6 592 825,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону.

Статья 19

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 181 к настоящему Закону.

Статья 20

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области:

на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 191 к настоящему Закону.

Статья 21

1. Правительство Магаданской области вправе в 2020 году принимать решения о реструктуризации задолженности по денежным обязательствам муниципальных образований перед областным бюджетом (далее - реструктуризация). Реструктуризации подлежат неисполненные денежные обязательства администраций муниципальных образований по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета в 2017 году, вытекающие из соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, срок погашения по которым истекает в 2020 году.

2. Реструктуризация проводится путем предоставления рассрочки погашения задолженности по денежному обязательству, включая начисленные и неуплаченные проценты за пользование бюджетными средствами, пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и несвоевременную уплату процентов. За пользование бюджетными средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу, процентам и пеням.

3. Порядок проведения реструктуризации задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом устанавливается постановлением Правительства Магаданской области.

Статья 22

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета:

на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 201 к настоящему Закону.

Статья 23

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Магаданской области:

на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 211 к настоящему Закону.

Статья 24

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области:

на 01 января 2021 года в объеме 13 866 759,8 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

на 01 января 2022 года в объеме 13 386 759,8 тыс. рублей и на 01 января 2023 года в объеме 12 706 759,8 тыс. рублей согласно приложению 221 к настоящему Закону.

Статья 25

1.Утвердить Программу государственных гарантий Магаданской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2.Установить верхний предел по государственным гарантиям Магаданской области на 01 января 2021 года в объеме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в объеме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2023 года в объеме 0,0 тыс. рублей.

Статья 26

1.Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области:

на 2020 год в размере 876 883,5 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 900 375,5 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 954 890,2 тыс. рублей.

2. Установить, что расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, составят:

на 2020 год в размере 4 714,8 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 4 140,9 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 3 083,2 тыс. рублей.

Статья 27

Установить с 01 января 2020 года ставку налога на прибыль, зачисляемую в областной бюджет, в размере 12,5 процента для учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области.

Статья 28

1. Установить с 01 февраля 2020 года размер индексации 1,038 к уровню 2019 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

2. Установить с 01 февраля 2021 года размер индексации 1,04 к уровню 2020 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

3. Установить с 01 февраля 2022 года размер индексации 1,04 к уровню 2021 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

Статья 29

1. Правительство Магаданской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

Статья 30

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) предусмотренных государственными программами Магаданской области;

2) предусмотренных ведомственными целевыми программами;

3) связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования.

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается:

1) постановлениями Правительства Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 1 настоящей статьи;

2) приказами уполномоченных органов исполнительной власти Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 31

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

на 2020 год в сумме 1 007 469,3 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 992 946,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 794 031,3 тыс. рублей.

Статья 32

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Магаданской области:

на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 33

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Магаданской области:

на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Статья 34

Установить, что в соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, передаются Управлению Федерального казначейства по Магаданской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 35

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 01 апреля 2020 года.

Статья 36

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Магаданской области, предусмотренных настоящим Законом, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию областной адресной инвестиционной программы в рамках государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных и ведомственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Магаданской области об утверждении государственных программ Магаданской области, приказ исполнительного органа государственной власти Магаданской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности органов государственной власти Магаданской области, в пределах одной целевой статьи между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного направления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных поступлений и предусмотренных настоящим Законом, между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных настоящим Законом, на реализацию государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета по средствам единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий предоставления областному бюджету межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, обусловленное внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

9) распределение на основании федеральных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, областному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с федеральными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений в пределах одного направления расходования средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений;

13) включением (увеличение, уменьшение и перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в связи с внесением изменений в Закон Магаданской области "О Программе развития Особой экономической зоны в Магаданской области на 2020 год";

14) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами Магаданской области и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в целях финансового обеспечения региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Статья 37

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



