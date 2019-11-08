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8 ноября 2019 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 7 ноября 2019 года № 341 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл за III квартал 2019 г."

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 8 ноября 2019 г.

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 6 марта 2006 г. № 11-З "О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Установить по представлению Министерства социального развития Республики Марий Эл и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума за III квартал 2019 г.:

1) в расчете на душу населения 9 708 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:

для трудоспособного населения - 10 308 рублей;

для пенсионеров - 7 911 рублей;

для детей - 9 843 рублей.

2. Министерству социального развития Республики Марий Эл с участием органов местного самоуправления в Республике Марий Эл при оказании государственной социальной помощи и предоставлении мер социальной поддержки учитывать величину прожиточного минимума, установленную пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства Республики Марий Эл А.Евстифеев

 

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