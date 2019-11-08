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08.11.2019 10:29
Рубрика: Власть

МИД: РФ призывает США пересмотреть решение о ратификации ДВЗЯИ

Текст: Диана Ковалева
Москва призывает Вашингтон отказаться от идеи не добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

"Мы призываем США изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.

Он также подчеркнул, что подобные подходы Соединенных Штатов угрожают самому существованию договора и формированию его верификационного механизма. По мнению Рябкова, сегодня будущее режима нераспространения и контроля над вооружениями становится все неопределеннее на фоне нарушения их базовых принципов, к которым дипломат отнес взаимный учет интересов и опору на обязывающие договоренности.

По мнению Рябкова, именно поэтому на данном этапе необходимо "проявлять волю и ответственность".

Ратифицировано соглашение в рамках СНГ на случай ядерных аварий
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