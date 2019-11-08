На программу "Земский учитель" заложено 4 миллиарда рублей

На программу "Земский учитель" будет выделено около 4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева после пленарного заседания Всероссийского съезда сельских учителей в Белгородской области.

- Выделено четыре миллиарда рублей на три года, - отметила министр.

По ее словам, это позволит привлечь в села и малые города примерно четыре тысячи педагогов. Деньги они смогут потратить, например, на строительство жилья или другие нужды.

Сейчас в России работает почти полмиллиона сельских педагогов.