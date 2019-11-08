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08.11.2019 14:11
Рубрика: Общество

На программу "Земский учитель" заложено 4 миллиарда рублей

Текст: Анна Скрипка

На программу "Земский учитель" будет выделено около 4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева после пленарного заседания Всероссийского съезда сельских учителей в Белгородской области.

Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Названы критерии для отбора "земских учителей"

- Выделено четыре миллиарда рублей на три года, - отметила министр.

По ее словам, это позволит привлечь в села и малые города примерно четыре тысячи педагогов. Деньги они смогут потратить, например, на строительство жилья или другие нужды.

Сейчас в России работает почти полмиллиона сельских педагогов.

Ольга Васильева рассказала, как привлечь педагогов в школы
Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования
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