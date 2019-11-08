Один человек погиб из-за отравления химикатами в ресторане в США

Отравление сотрудников химическим веществом произошло в ресторане Buffalo Wild Wings в американском штате Массачусетс. Инцидент в городе Берлингтон произошел во время уборки помещения с использованием чистящего средства Super 8 на основе гидрохлорита натрия.

Как сообщает NBC Boston, в результате случившегося один человек скончался. Еще десять пострадали и были госпитализированы, среди них двое посетителей заведения.

По словам главы городской пожарной службы Майкла Паттерсона, по неизвестной причине химическое вещество вступило в какую-то реакцию, которая привела к массовому отравлению.