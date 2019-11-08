Один человек погиб в результате взрывов в Бишкеке

Один человек погиб в результате взрывов в кафе "Антошка" в Бишкеке. Об этом сообщает издание АКИPress со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.

Как сообщил Шаяхметов, от полученных ожогов скончалась сотрудница кафе. По предварительным данным ГУВД Бишкека, причиной происшествия стали взрывы газовых баллонов, которые находились в точке общепита. Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министерству здравоохранения республики оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, что трагедия произошла в центре Бишкека на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик сегодня утром.