Законопроект Оренбургской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов - 97 274 030,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов - 103 724 103,3 тыс. рублей;

3) дефицит - 6 450 073,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2021 года - 26 875 885,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга Оренбургской области по государственным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 и 2022 годы в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год - 101 785 310,0 тыс. рублей, на 2022 год - 99 369 757,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год - 102 977 511,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 250 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 102 516 078,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 500 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит на 2021 год - 1 192 201,2 тыс. рублей, на 2022 год - 3 146 321,4 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2022 года - 27 312 915,4 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 30 269 893,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга Оренбургской области по государственным гарантиям на 1 января 2022 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть поступление доходов в областной бюджет по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить направления государственной поддержки семьи и детей в Оренбургской области ("Детский бюджет") на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной (непрограммной) статьи кода целевой статьи расходов, видами расходов в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между главными распорядителями средств областного бюджета в целях обеспечения условий софинансирования получения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году на оказание государственных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области", между главными распорядителями бюджетных средств;

увеличение расходов областного бюджета на фактически поступающие в областной бюджет средства в случае и порядке, установленных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Оренбургской области и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими правила предоставления межбюджетных трансфертов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области на основании решений Правительства Оренбургской области, между главными распорядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, и приоритетных проектов Оренбургской области;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, за счет поступающих из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера, в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, приоритетных проектов и государственных программ Оренбургской области;

увеличение бюджетных ассигнований в случае поступления (выделения) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников государственных учреждений;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на дорожное хозяйство исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, образующих дорожный фонд Оренбургской области в соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года № 252/42-V-ОЗ "О дорожном фонде Оренбургской области", остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области, не использованных на начало финансового года, а также перераспределение бюджетных ассигнований по расходам на дорожное хозяйство между целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Оренбургской области между мероприятиями государственных программ Оренбургской области, а также разделами (подразделами), видами расходов в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, между видами социальных выплат при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по непрограммным направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми статьями, видами расходов при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета.

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящей статьей (за исключением изменений, утвержденных после 1 октября 2020 года), учитываются при последующем внесении изменений в настоящий Закон.

Статья 10

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 6 995 135,8 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 7 419 657,4 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 7 119 042,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 1,7952, на 2021 год - в размере 1,6851, на 2022 год - в размере 1,6708;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 5 465 056,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 3 270 872,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 419 952,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 3 270 872,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 570 872,0 тыс. рублей;

3) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расчетный объем дотаций, замещаемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета:

1) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2020 год в сумме 1 595 995,9 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 112 676,9 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 112 550,1 тыс. рублей, в том числе муниципальному образованию город Оренбург в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области - по 500,0 тыс. рублей ежегодно;

2) дотацию, связанную с особым режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования ЗАТО пос. Комаровский, - на 2020 год в сумме 49 901,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 43 904,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 39 921,0 тыс. рублей;

3) дотацию по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2021 год - в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 5 000,0 тыс. рублей;

4) дотацию по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по развитию инвестиционной деятельности - по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить особенности предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение дотаций, указанных в пунктах 3, 4 части 1 настоящей статьи, между городскими округами и муниципальными районами осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 15

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, не распределенных настоящим Законом, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Оренбургской области, и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, необходимых для реализации государственных программ Оренбургской области, которыми предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям, распределение таких субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области. Предоставление таких субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется после внесения соответствующих изменений в перечень субсидий, утвержденный в приложении 13 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что в областном бюджете предусматривается единая субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий, включающая в себя:

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

субвенцию бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области;

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра;

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий;

субвенцию бюджетам муниципальных районов на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить порядок формирования и предоставления единой субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить:

1) распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый при расчете субвенций на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, на 2020 год - в размере 1,7295, на 2021 год - в размере 1,7087, на 2022 год - в размере 1,5951.

Статья 17

1. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в сумме 1 273 000,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 593 000,0 тыс. рублей;

2) на создание виртуальных концертных залов на 2020 год - в сумме 9 800,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

3) на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год - в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению 17 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, не распределенных настоящим Законом, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае выделения (изменения распределения) Оренбургской области средств из федерального бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований, не предусмотренных настоящим Законом (предусмотренных в объемах, отличающихся от распределения на федеральном уровне), распределение (изменение распределения) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 18

1. Установить, что в 2020 году главные распорядители средств областного бюджета вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по которым главным распорядителям средств областного бюджета предоставлено право передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, устанавливается министерством финансов Оренбургской области.

Статья 19

Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Оренбургской области сметной стоимостью более 100,0 млн. рублей на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) предоставляются из областного бюджета в следующем порядке:

в случае если субсидии, указанные в настоящей статье, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, являющимися исполнительными органами государственной власти Оренбургской области, порядки предоставления таких субсидий, утверждаются Правительством Оренбургской области;

в иных случаях порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, утверждаются законами Оренбургской области.

3. Казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий, указанных в настоящей статье, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области.

Статья 21

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в виде взноса в уставные (складочные) капиталы указанных юридических лиц согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 22

Установить, что размер денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка с учетом индексации с 1 января 2020 года на 3,5 процента составляет 6 416 рублей.

Статья 23

Установить, что задолженность акционерного общества "Оренбургская лизинговая компания" (далее - лизинговая компания) по возврату средств областного бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, установленных Правительством Оренбургской области, уменьшена министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) лизингополучателей, в соответствии с основаниями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 24

Установить, что:

1) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются из областного бюджета на срок, не выходящий за пределы финансового года, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются из областного бюджета на срок до трех лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета в 2020 году в объеме не более 200 000,0 тыс. рублей;

3) плата за пользование бюджетными кредитами, предоставленными из областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов и муниципальных районов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов и муниципальных районов, применяется в размере 0,1 процента годовых;

4) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).

Статья 25

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Оренбургская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета.

Установить, что министерство финансов Оренбургской области является уполномоченным органом Оренбургской области по привлечению от имени Оренбургской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета.

3. Предельный объем заимствований Оренбургской области, которые Оренбургская область вправе осуществлять в течение финансового года, ограничить в 2020 году суммой не более 19 500 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - не более 8 500 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - не более 11 000 000,0 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области на 2020 год в сумме 1 343 170,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 504 808,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 549 265,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 6 августа 2010 года № 01-01-06/06-286 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2020 году в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

2) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-541 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2020 году в сумме 1 328,5 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 1 328,5 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 1 328,5 тыс. рублей.

5. Установить, что:

1) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 16 апреля 2015 года № 01 01 06/06-49 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в сумме 47 000 000,00 рубля, в 2021 году - в сумме 94 000 000,00 рубля, в 2022 году - в сумме 94 000 000,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 419 019,12 рубля, в 2021 году - в сумме 368 016,43 рубля, в 2022 году - в сумме 274 016,44 рубля;

2) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 22 сентября 2015 года № 01 01 06/06 137 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году - в сумме 134 671 200,00 рубля, в 2021 году - в сумме 269 342 400,00 рубля, в 2022 году - в сумме 269 342 400,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 1 200 634,23 рубля, в 2021 году - в сумме 1 054 493,95 рубля, в 2022 году - в сумме 785 151,54 рубля;

3) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 18 марта 2016 года № 01-01-06/06-57 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в сумме 159 842 900,00 рубля, в 2021 году - в сумме 319 685 800,00 рубля, в 2022 году - в сумме 319 685 800,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 1 425 047,49 рубля, в 2021 году - в сумме 1 251 591,80 рубля, в 2022 году - в сумме 931 906,00 рубля;

4) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-232 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в сумме 45 117 600,00 рубля, в 2021 году - в сумме 90 235 200,00 рубля, в 2022 году - в сумме 90 235 200,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 402 236,97 рубля, в 2021 году - в сумме 353 276,98 рубля, в 2022 году - в сумме 263 041,79 рубля;

5) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 26 апреля 2017 года № 01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в сумме 168 888 400,00 рубля, в 2021 году - в сумме 337 776 800,00 рубля, в 2022 году - в сумме 337 776 800,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 1 505 690,84 рубля, в 2021 году - в сумме 1 322 419,31 рубля, в 2022 году - в сумме 984 642,51 рубля;

6) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 Соглашению от 23 августа 2017 года № 01-01-06/06-225 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2020 году в сумме 50 499 300,00 рубля, в 2021 году - в сумме 100 998 600,00 рубля, в 2022 году - в сумме 100 998 600,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку, в 2020 году - в сумме 450 216,43 рублей, в 2021 году - в сумме 395 416,44 рубля, в 2022 году - в сумме 294 417,84 рубля.

Статья 26

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2020 год и основные направления приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2021 и 2022 годы согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 27

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области на 2020 год в сумме 10 615 988,3 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 13 837 260,1 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 13 261 881,9 тыс. рублей.

Статья 28

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области, бюджетами муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 29

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 30

Утвердить особенности расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 31

Установить, что размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Оренбургской области индексируются с 1 октября 2020 года с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Статья 32

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер



