ПВО Ирана сбили неизвестный иностранный беспилотник в Персидском заливе

Силы противовоздушной обороны армии Ирана сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Персидского залива. Об этом сообщило агентство Fars.

Инцидент произошел минувшей ночью в юго-западной иранской провинции Хузестан недалеко от порта Махшахр, расположенного на берегу Персидского залива.

В свою очередь агентство Mehr со ссылкой на представителей местных властей проинформировало, что сбитый БПЛА был иностранного производства.

"Очевидно, что беспилотник принадлежал одному из иностранных государств. После оценки специалистами обломков аппарата мы представим общественности детали произошедшего", - цитирует агентство чиновника провинции Хузестан.

Напомним, иранские военные 20 июня сбили над Персидским заливом в южной части Ирана американский беспилотник модификации RQ-4 Global Hawk. В Тегеране заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны и был уничтожен зенитным ракетным комплексом 3rd Khordad иранского производства. Инцидент чуть не стал поводом для начала ирано-американского конфликта.