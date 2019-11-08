1918 год. Гражданская война и неразбериха. А в Яропольце, в 160 километрах от Москвы, местные жители строят ГЭС. Чудо света какое-то!

Каскад на реке Лама, где была сельская ГЭС. Фото: Игорь Давыдов

Свет загорелся не сразу. Сначала тут загорелись идеей. В октябре 1918-го сельская молодежь ставила пьесу Островского "Лес" - и Народный дом (бывший дом купцов Юрьевых), где была постановка, решили подсветить.

Руководитель драмкружка Александр Макарцев предложил использовать двигатель местного льнообрабатывающего пункта. В Волоколамском краеведческом музее сохранились данные: движок в пять лошадиных сил, телефонный провод, проложенный по деревьям...

В тот раз ничего не вышло - слишком велико было сопротивление. Но стало понятно, что этим упорным людям что-то светит.

Нужно было добавить мощности. Крестьяне обсуждали, как это сделать. И Петр Кириллин предложил использовать водяную мельницу.

Кириллин - учитель труда в школе. Мельница же называлась чернышевской - по фамилии владельцев одной из двух местных усадеб, в которой останавливалась по пути в Петербург Екатерина Великая; императрица была впечатлена дворцом графа Захара Чернышева.

А в соседней усадьбе - Загряжских-Гончаровых - бывал другой известный постоялец. Александр Пушкин гостил у тещи Натальи Ивановны.

Если чернышевские владения с уникальным Казанским храмом и дворцом сейчас заброшены, то гончаровские - сохраняются. В советское время весь комплекс вместе с ГЭС передали Московскому авиационному институту. Теперь МАИ предлагает отдохнуть в стандартном номере за 430 рублей в сутки.

Иоанно-Предтеченский храм - тоже до сих пор институтский - самая старинная постройка в Яропольце. Сейчас здесь проходят службы, а советский паркет напоминает о партийных собраниях.

Тут служит священник Михаил Завитаев. Отец Михаил уверен, что местная архитектура так или иначе повлияла на жителей, создавших первую сельскую ГЭС:

- Народ всегда здесь был талантливый и работящий. Если поднимем исторические документы, увидим, какой густой была жизнь в Яропольце. Тут находились и социальные, и государственные учреждения. Здесь был даже, как вы уже знаете, театр. Крестьянам элементарно не хватало электричества - и они решили создать ГЭС на реке Лама, используя мощности чернышевской усадьбы.

Кто же эти кулибинцы? Помимо школьного "трудовика" Петра Кириллина - врач Петр Соколов, кооператоры Виктор Додогорский и Михаил Голубенков, Алексей и Георгий Харитоновы, Василий Михеев, агроном Андреев, страховой агент Любимов...

- Электростанцию они поместили в будке, пристроенной к мельнице. Мощности 12,5 киловатта хватило, чтобы осветить все село, - говорит Татьяна Козлова, заведующая Ярополецким краеведческим музеем.

Этот музей всю жизнь создавала Антонина Кожемяко. Она родилась в соседней деревне, училась в ярополецкой школе. В 1941-м копала противотанковые рвы на берегах Ламы возле той самой гидростанции, а в 1960-х занималась поиском захоронений погибших тут кремлевских курсантов. Антонины Павловны не стало в этом году...

В 1919-м невиданный электрический свет из Яропольца поразил крестьян соседних деревень. Решено было осветить всю волость. Но кто поможет достать турбину и генератор? Разве что Ильич...

В 1920 году Владимир Ленин и Надежда Крупская приехали в соседнее Кашино - там тоже открывалась электростанция. Жители Яропольца, узнав об этом, отправили туда ходоков - "выбить" оборудование. И Ленин, второй после Екатерины глава государства, побывавший в Яропольце, гидростроителей поддержал. Этот эпизод потом войдет в фильм Сергея Юткевича "Свет над Россией", снятый в 1947 году.

С тех пор кашинцы ревностно относятся к яропольчанам, подчеркивая, что первая лампочка Ильича зажглась именно у них. Но памятник Ленину и Крупской поставили в Яропольце!

По указанию Ленина на одном из заводов Подмосковья была изготовлена турбина. За это ярополецкие крестьяне отправили заводчанам 60 пудов хлеба и 120 пудов картошки.

Мы не нашли в Яропольце потомков тех, кто занимался строительством первой сельской ГЭС. Слишком много событий произошло здесь за эти сто лет.

После электрификации наступила коллективизация. Потом - война. ГЭС немцы готовились взорвать, но не успели. Она работала до 1958 года. А в 1980-х станция стала музеем. Не столько лампочке в ярополецких окнах, сколько людям, горевшим желанием сделать мир светлее.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Кулибинцы "Родины" вдохновили школьников

Ученики московской школы N 1411 сделали дизайнерский проект на основе публикации "Родины" "Кулибинцы".

Все началось с задания найти материал в интернете о происхождении слова "изобретение". Мы заинтересовались материалом "Кулибинцы" на сайте "Родины". Из него узнали многое об изобретениях наших соотечественников - начиная от цветомузыки, заканчивая гидросамолетами.

Захотелось рассказать об этом в классе. Наш учитель Екатерина Александровна Покровская предложила оформить дизайнерский проект, используя QR-код для считывания информации с помощью камеры смартфона. Сначала казалось, что это нереально. Но мы начали делать!

Неделю каждый творил свой дизайн. Затем мы объединились, стали из "кусочков" собирать целое. У кого-то взяли за основу фон, у кого-то нестандартное расположение изображений, у кого-то идею оформления.

Дизайн получился яркий, насыщенный и оригинальный. А потом мы устроили в школе выставку! Приглашаем посетить ее и оценить нашу работу.

Нуриля Айбекова, Анна Казимирова, ученицы школы N 1411