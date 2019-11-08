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08.11.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью у 89-летней пенсионерки украли 724 тысячи рублей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области полицейские задержали подозреваемую в краже крупной суммы денег у 89-летней женщины.

По информации МВД РФ, пострадавшей оказалась пожилая жительница поселка Белый Городок Кимрского района. Пенсионерка сняла с банковского счета 724 400 рублей для покупки квартиры, однако по дороге из банка их у нее украли.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Женщина заявила о преступлении в полицию, но приметы подозреваемой в силу возраста подробно описать не смогла.

- Эксперты изъяли следы пальцев рук и микрочастицы, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных по ходу вероятного передвижения злоумышленницы, - рассказали в МВД.

Оперативно-розыскные мероприятия в итоге вывели полицейских на безработную 39-летнюю жительницу города Кимры, которая после задержания рассказала, что случайно увидела, как старушка сняла со счета крупную сумму, проследила за ней от банка до вокзала и, воспользовавшись тем, что пенсионерка плохо видит и на какой-то момент оставила сумку без присмотра, украла деньги.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК ОРФ (кража). Сейчас оперативники проверяют ее на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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