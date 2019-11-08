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08.11.2019 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В парке "Лосиный остров" опровергли информацию о появлении глэмпинга

Текст: Ирина Огилько

Администрация "Лосиного острова" опровергла информацию о том, что на территории национального парка появится "гламурный" кемпинг (глэмпинг).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что его откроют в 2020 году. Якобы в глэмпинге будет 25 номеров, лагерь будет работать в выходные дни для семей. Все снаряжение будет предоставляться клиентам на прокат, в частности, палатка и спальный мешок, при этом будут санитарные удобства и обслуживание.

Фото: iStock
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"Обустройство данного вида отдыха проводиться в парке в 2020 году не будет", - завили "РГ" в пресс-службе "Лосиного острова".

По данным открытых источников, в России сейчас работает несколько глэмпингов.

В частности, комфортабельные кемпинги открыты в Тверской и Тульской, Краснодарской и Ярославской, Астраханской и Ленинградской областях, на Камчатке и в Крыму. В Подмосковье на такой отдых приглашает Пушкинский район, деревня Никольское.

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