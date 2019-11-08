В Туле зацвели фиалки и дозревает малина

В Тулу в ноябре пришла весна - из-за аномально теплой погоды зацвели фиалки. Туляки не припомнят такого теплого ноября.

Серия западных циклонов принесла в Центральный регион не только потепление, но и дожди с порывистым ветром, сообщает гидрометцентр. В Туле сильных дождей не наблюдалось, зато плюсовая температура и влажность "обманули" растения, которые тронулись в рост и даже зацвели.

Сейчас под Тулой цветут фиалки, примулы и даже васильки. На сирени набухли почки, проклюнулись тюльпаны. А малина решила дозреть: по словам очевидцев, ягоды немного кислые, но с самым настоящим малиновым запахом.

Сегодня днем в Туле 9 градусов тепла - неудивительно, что цветы перепутали ноябрь с маем.