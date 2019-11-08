В Комсомольске при пожаре в десятиэтажке погибли двое

В ночь на пятницу в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в многоквартином доме по улице Юбилейная. Горела квартира на восьмом этаже: две комнаты, лоджия, балкон, коридор.

Газодымозащитная служба эвакуировала из подъезда девять человек, еще четверых спустили вниз по маршевым лестницам. К двум часам ночи пожар потушили. Выгорело 48 квадратных метров жилья.

"При тушении пожара в квартире были обнаружены двое погибших", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Причину возгорания выяснят сотрудники Госпожарнадзора и СК РФ.