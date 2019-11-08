Новости

В ДТП на Ставрополье пострадали пять взрослых и семеро детей 05:36
Землетрясение на северо-западе Ирана унесло жизни четырех человек 05:33
Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов 05:21
Посол РФ отметил нежелание Запада признать укрепление позиций Москвы 04:48
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре 04:40
В Комсомольске при пожаре в десятиэтажке погибли двое 04:38
Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма 04:24
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель 04:04
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО 03:52
Торгпред Украины обвинил Польшу в "экономическом геноциде" 03:49
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке 03:47
В Приморье умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур 03:44
Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям 03:03
Власти Мексики перехватили грузовик со ста мигрантами в кузове 03:02
В Великобритании сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения 02:33
Трамп внес в сенат кандидатуру Броллетта на пост главы минэнерго 02:10
Фанаты ЦСКА и "Ференцвароша" не пострадали в стычках до матча в Венгрии 01:42
Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров 01:13
Пентагон: США не получают прибыли от сирийской нефти 00:44
МВФ зафиксировал рекордный объем мирового долга 00:29
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента 00:23
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами 00:04
В Совфеде обещание Киева заблокировать "Северный поток-2" назвали бравадой 07.11.2019
Российские хоккеисты проиграли в стартовом матче Кубка Карьяла 07.11.2019
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА 07.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 04:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске при пожаре в десятиэтажке погибли двое

Текст: Юлия Гарднер

В ночь на пятницу в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в многоквартином доме по улице Юбилейная. Горела квартира на восьмом этаже: две комнаты, лоджия, балкон, коридор.

В Уфе при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек

Газодымозащитная служба эвакуировала из подъезда девять человек, еще четверых спустили вниз по маршевым лестницам. К двум часам ночи пожар потушили. Выгорело 48 квадратных метров жилья.

"При тушении пожара в квартире были обнаружены двое погибших", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Причину возгорания выяснят сотрудники Госпожарнадзора и СК РФ.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО