В Тынде капитально отремонтируют городскую больницу

В январе 2020 года в Приамурье поступят деньги на капитальный ремонт Тындинской городской больницы. Уже принято решение о выделении 170 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.

В июле этого года Герой Социалистического труда, легендарный бригадир работников "стройки века", Иван Варшавский выступал в Совете Федерации с эмоциональной, искренней речью. Иван Николаевич говорил без бумаг и справок, экспромтом. Непосредственно и честно рассказал о настоящем подвиге строителей легендарного БАМа.

"Слезы замерзали на щеках, которые высекал лютый ветер..",- говорил Иван Варшавский.

Он рассказал, что до сих пор часть бамовцев живет в ветхом и аварийном жилье, что больница столицы БАМа давно нуждается в капитальном ремонте.

Денег, которые выделяют в рамках федеральной программы, не хватает. Речь Варшавского сенаторы слушали очень внимательно.

Иван Варшавский обратился к Валентине Матвиенко с просьбой о помощи. Глава верхней палаты парламента заявила: "Раз мне Иван Николаевич дал поручение, я должна его исполнить!"

Недавно, завершая 468 заседание Совета Федерации, Валентина Матвиенко сказала сенаторам от Приамурья: "Проинформируйте, пожалуйста, нашего уважаемого Варшавского, что его просьба выполнена. И проследите лично, чтобы все было сделано. Это ваша персональная ответственность - двух сенаторов от Амурской области".

Валентина Матвиенко попросила сделать короткий фильм после окончания ремонта в больнице и показать членам Совета Федерации.

У администрации медучреждения есть уже четкие планы предстоящего ремонта. На первом этаже обновленной больницы разместится приемный покой и диагностический центр, второй этаж отдадут детскому соматическому отделению. На капитально отремонтированных площадях лечебного учреждения будут работать терапевтическое и хирургическое отделения, сосудистый центр, реанимация и лаборатории - клиническая и по диагностике СПИДа.