Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия

Официальный представитель Пентагона Роберт Карвер, подполковник ВВС США, отметил возникшую "асимметрию в боевых возможностях" России и США. Причина - развитие Россией технологий гиперзвукового оружия.

Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. "В течение многих десятилетий США удерживали лидерство в мире по исследованиям гиперзвуковых технологий. Но мы не решили использовать их в качестве оружия", - пояснил он. Сейчас, по словам Роберта Карвера, настало время решить возникшую асимметрию в боевых возможностях. "применение гиперзвукового оружия является для нас высшим техническим и исследовательским приоритетом. Мы намерены не оставить никаких сомнений в том, что в будущем мы сохраним господство во всех боевых действиях", - подчеркнул он.

Издание цитирует также Владимира Путина, выступившего в среду в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца перед офицерами и прокурорами по случаю присвоения им воинских званий. Президент отметил, что Россия намерена и впредь наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство, в том числе, системы гиперзвукового оружия и другие современные технологии, которыми не обладают никакие другие страны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что задача этих процессов - гарантировать безопасность России на фоне растущих угроз, а не угрожать кому-либо.

Соединенные Штаты активно работают над разработкой гиперзвукового оружия. Летом появилось видео первых воздушных испытаний ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon. Контракт на производство и тестирование прототипов ракеты был заключен в 2018 году.