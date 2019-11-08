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08.11.2019,  
08:30
Текст:  Майя Бирюкова

Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия

Официальный представитель Пентагона Роберт Карвер, подполковник ВВС США, отметил возникшую "асимметрию в боевых возможностях" России и США. Причина - развитие Россией технологий гиперзвукового оружия.
Фото: David B. Gleason from Chicago/Wikipedia Фото: David B. Gleason from Chicago/Wikipedia
Фото: David B. Gleason from Chicago/Wikipedia

Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. "В течение многих десятилетий США удерживали лидерство в мире по исследованиям гиперзвуковых технологий. Но мы не решили использовать их в качестве оружия", - пояснил он. Сейчас, по словам Роберта Карвера, настало время решить возникшую асимметрию в боевых возможностях. "применение гиперзвукового оружия является для нас высшим техническим и исследовательским приоритетом. Мы намерены не оставить никаких сомнений в том, что в будущем мы сохраним господство во всех боевых действиях", - подчеркнул он.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Издание цитирует также Владимира Путина, выступившего в среду в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца перед офицерами и прокурорами по случаю присвоения им воинских званий. Президент отметил, что Россия намерена и впредь наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство, в том числе, системы гиперзвукового оружия и другие современные технологии, которыми не обладают никакие другие страны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что задача этих процессов - гарантировать безопасность России на фоне растущих угроз, а не угрожать кому-либо.

Соединенные Штаты активно работают над разработкой гиперзвукового оружия. Летом появилось видео первых воздушных испытаний ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon. Контракт на производство и тестирование прототипов ракеты был заключен в 2018 году.

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