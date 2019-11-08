В Перми обрушилась часть строящегося торгового центра

В Перми в строящемся здании торгового комплекса "Планета" рухнули перекрытия между вторым и первым этажом.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших в ходе инцидента нет.

Предположительно, обрушение могло произойти из-за подмыва основания будущего здания, поскольку в последние несколько дней в Перми наблюдались обильные осадки и плюсовые температуры.

В соцсетях появились свидетельства очевидцев о том, что в момент обрушения строительных конструкций был слышен сильный грохот.