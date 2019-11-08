В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

В поселке Узморье в Энгельском районе Саратовской области погибла мать и четверо детей, отравившись угарным газом. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Сегодня около шести утра 34-летний глава семейства из села Узморье вернулся в свой частный дом после ночной смены. Дверь была заперта изнутри. Попытки достучаться до родных ни к чему не привели. Тогда мужчина взломал дверь. В своих кроватях он нашел мертвыми свою жену и четверых детей. Старшему было 15 лет, младшему - два года.

Отец попытался оказать им первую медицинскую помощь, но было уже поздно. Вызванная тут же бригада скорой помощи констатировала смерть всех пятерых.

Следователи уже пришли к выводу, что признаков насильственной смерти на телах погибших детей и женщины не было. По предварительной версии все умерли, отравившись продуктами горения от бытовой газовой горелки. Доследственная проверка продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы.