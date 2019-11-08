В Ульяновской области профинансируют культуру, туризм и спорт

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области детально обсудили расходы бюджета по профильным направлениям - культура, туризм, спорт и трудовая занятость.

Объемы финансирования этих статей рассмотрели в ходе заседания комитета по социальной политике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества.

На развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области в 2020 году предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, продвижение туризма, ремонт и обеспечение безопасности учреждений культуры. В регионе будут реализованы проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". До 2024 года запланировано строительство сельских Домов культуры в Чердаклинском и Мелекесском районах, будет закуплено оборудование для государственного архива новейшей истории, а также завершены ремонтно-реставрационные работы на "Ленинском мемориале". Они находятся на особом контроле. При сохранении заданного темпа в июне 2020 года начнется следующий этап его реставрации - отделка внутренних помещений.

В проекте расходов регионального бюджета на развитие физической культуры и спорта в будущем году планируется выделить более 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на развитие массового и адаптивного спорта, системы подготовки спортивного резерва, создание и ремонт объектов инфраструктуры. На обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта будет ежегодно выделяться по 34 миллиона рублей, на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" предусмотрено более миллиарда рублей. Пяти муниципальным образованиям в 2020 году будет выделена субсидия в общей сумме более 14 миллионов рублей на создание малых спортивных площадок ГТО, а в 2021 году - еще три района получат на эти цели более трех миллионов рублей.

На обеспечение правопорядка и безопасности на территории Ульяновской области соответствующей госпрограммой в проекте бюджета предусмотрены средства в размере более 495 миллиона рублей. Они будут направлены на снижение уровня потребления алкогольной продукции, выполнение работ по созданию, внедрению и обеспечению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", комплексной системы экстренного оповещения населения, профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотических средств.

Депутаты рассмотрели также вопрос содействия занятости населения и развитие трудовых ресурсов, впервые выведенный в отдельную государственную программу. Более 2,3 миллиарда рублей в ближайшие пять лет направят на трудоустройство граждан, повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста, улучшение условий и охраны труда, содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, оказание содействия трудоустройству инвалидов, а также на обеспечение условий, способствующих переезду соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства.