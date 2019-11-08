Новосибирская прокуратура начала проверку после суицида пятиклассницы

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту суицида ученицы одной из школ Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка училась в пятом классе.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц системы профилактики. Это касается соблюдения норм семейного права, законодательства об образовании, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При выявлении оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Известно, что девочке было 11 лет, она жила в Первомайском районе, на территории которого и было обнаружено тело. Известно, что трагедия произошла не на территории школы.