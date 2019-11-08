В Томске загорелся 16-этажный дом, идет эвакуация

На окраине Томска загорелся многоэтажный дом. Эвакуировано более 60 человек.

- Сообщение о возгорании в жилом 16-этажном здании по адресу улица Ивана Черных, 66 поступило в 11.09 утра по местному времени, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС России по Томской области.

На момент прибытия пожарных происходило открытое горение на последнем, 16-м этаже здания. Жителей дома эвакуировали с балконов при помощи спасательных автолестниц. В доме наблюдается сильное задымление, работает 5 звеньев газодымозащитной службы.

Площадь пожара составляет 90 квадратных метров, его причины пока неизвестны.