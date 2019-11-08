Петербуржцы пережили самую холодную ночь осени

В Петербурге минувшей ночью зафиксирована крайне низкая для начала ноября погода. Столбик термометра опустился ниже минус шести градусов, холоднее этой осенью еще не было. К слову, среднемесячная температура ноября в Петербурге составляет 2-3 градуса выше нуля.

Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в отдельных районах Ленинградской области и вовсе зафиксированы морозы ниже минус 10 градусов.

Но уже 8 ноября на Северо-Запад страны придет потепление. Воздух прогреется до нуля - плюс двух градусов по Цельсию. Также в течение дня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

Михаил Леус отмечает, что в пятницу, 8 ноября, атмосферное давление в Северной столице составит 765 миллиметров ртутного столба, что несколько выше нормы.