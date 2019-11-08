Реставраторы Эрмитажа нашли другую картину под портретом Екатерины II

Реставрация портрета Екатерины II кисти Пьера Этьенна Фальконе в Эрмитаже принесла сенсацию. Под портретом была обнаружена другая картина, сообщает телеканал "Россия" со ссылкой на реставраторов.

Установлено, что изначально на холсте была изображена сцена из античной мифологии, но эта картина не была окончена. А потом на этом же полотне Пьер Этьенн Фальконе изобразил российскую императрицу.

Как сообщают в пресс-службе Эрмитажа, сам портрет Екатерины II получился очень необычным, художник отошел от канонов, принятых при изображении первых лиц страны.

Античные образы есть и здесь - Екатерина II стоит между двух колонн и ваз, на ее груди ордена. А вот опирается императрица не на трон, как было бы принято при подобных портретах, а на кресло. Причем, в кресле лежит левретка. Екатерина II была известна своей любовью к собакам этой породы.

Реставрация портрета началась около месяца назад. Во время работ сотрудники Эрмитажа удалили загрязнения, устранили деформацию холста, укрепили краску и грунт, покрыли картину свежим лаком. Ожидается, что уже в начале декабря обновленная картина будет выставлена в Эрмитаже.

Справка "РГ"

Пьер-Этьенн Фальконе - живописец, известный своими портретами, сын Мориса Фальконе, создателя знаменитого "Медного всадника". Большую часть жизни он жил и работал в России, в частности, писал портреты императорской семьи для Чесменского дворца.