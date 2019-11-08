Римас Куртинайтис: В Питере все приложили максимальные усилия

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки", олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной Советского Союза литовец Римас Куртинайтис прокомментировал гостевую победу своей команды в седьмом туре Евролиги над питерским "Зенитом" (87:73). "Все наши парни приложили максимальные усилия", - вот основная мысль рулевого "желто-синих".

- Особенно приятно, что это выездная победа. Мы проделали отличную работу. Хочу поблагодарить всех игроков, которые были на площадке: кто-то сыграл больше, кто-то меньше - значения не имеет, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба БК "Химки". - Все наши парни приложили максимальные усилия, дали большую энергию, и в итоге получилась хорошая победа. Мы контролировали ход матча, всегда были впереди и смогли довести игру до нужного результата.

Если в стартовой четверти матча была равная игра (28:28), то во второй десятиминутке химчане совершили рывок (24:15). После большого перерыва попадание мексиканского центрового Густаво Айона позволило хозяевам сократить отставание до двух очков (58:60), но затем подмосковные баскетболисты снова вернули себе относительно комфортное преимущество - "плюс 8" перед заключительным периодом встречи. Когда в его начале лучший игрок Единой лиги ВТБ в октябре Джереми Эванс поразил кольцо "Зенита", то вопрос о победителе матча уже перестал быть актуальным - 73:60 в пользу подмосковных баскетболистов. Максимальный перевес гостей уже на последней минуте составил убойные 17 очков.

Самыми результативными у победителей стали Девин Букер (20 очков), Алексей Швед (19) и Энтони Гилл (12). Причем Швед реализовал все шесть пробитых им штрафных бросков. В составе "Зенита" отличился Остин Холлинс (25), в том числе на его счету пять трехочковых попаданий.

Несмотря на лавры лучшего бомбардира "Химок" в этом матче, американский центровой Девин Букер высказался довольно самокритично: "Если брать нашу защиту, то мы позволили сопернику набрать слишком много очков, и в этом, в том числе, моя вина. Во второй половине мы заметно прибавили, перевернули игру - а это уже повод для гордости. Матчи выигрывает оборона, ничто другое значения не имеет, и именно защита помогла нам победить".

"Химки" благодаря этой победе сохранили место в плотной группе лидеров, которые участвуют в дележе (если не брать дополнительных показателей) второго места и соответственно находятся в зоне попадания в плей-офф, куда отберутся восемь лучших команд из 18 участников клубного чемпионата Старого света. Дебютант Евролиги "Зенит" пока только на 15-й позиции (2 победы - 5 поражений) с худшей в турнире разницей игровых очков "минус 85".

Результаты 7-го тура Евролиги за 7 ноября:

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Химки" (Московская область, Россия) - 73:87;

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 60:75;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Эфес" (Стамбул, Турция) - 67:86;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Альба" (Берлин, Германия) - 104:78;

"Милан (Италия) - "Баскония" (Витория, Испания) - 81:74.

В турнире лидируют:

"Милан" (Италия) - 6 побед - 1 поражение; ЦСКА (Россия), "Барселона" (Испания) - по 5-1; "Химки" (Россия), "Эфес" (Турция), "Маккаби" Т-А (Израиль) - по 5-2.

Матчи 7-го тура 8 ноября:

АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - ЦСКА (Москва, Россия);

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия);

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Барселона" (Испания);

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Валенсия" (Испания).

Где будем смотреть

8 ноября, пятница

"Матч ТВ"

22.40. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.