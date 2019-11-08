В Петербурге умер историк и археолог Лев Клейн

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончался один из сооснователей Европейского университета Лев Клейн, информацию эту подтвердили в вузе корреспонденту "РГ".

- Он действительно стоял у истоков создания Европейского университета, - сказал собеседник "РГ", - но в последние годы в силу своего весьма почтенного возраста по понятным причинам отошел от дел.

Российский и советский археолог, культур-антрополог, филолог и историк науки, доктор исторических наук профессор Лев Клейн всегда отличался независимым мышлением. В студенческие годы он выступал с опровержением господствовашего в то время учения о языке академика Марра, после - боролся против антинорманизма, доминировавшего во взглядах советских археологов на вопрос происхождения Киевской Руси.

Работы Льва Клейна, посвященные теории историографии публиковались не только в Советском Союзе, но и на Западе. В 1981 году КГБ СССР инициировал возбуждение уголовного дела против исследователя, и тот был осужден. После освобождения в 1982 году его лишили ученой степени и звания, и лишь в годы перестройки Клейн снова начал преподавание.

После выхода на пенсию в 70-летнем возрасте Клейн продолжил преподавание в зарубежных университетах.

О месте и времени прощания с Львом Клейном будет сообщено дополнительно.